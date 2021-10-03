В Нижнем Новгороде загорелся ДК имени Ленина

Сегодня ночью начался пожар в ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде. Здание не эксплуатируется, но имеет статус объекта культурного наследия.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 04:46. "Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу 1 "Бис", происходит горение кровли и внутреннего пространства здания на площади 500 кв.м.", - пояснили в ведомстве.

Это уже не первый пожар в заброшенном дворце культуры. Здание 1927 года постройки не эксплуатируется с начала 2000-х годов и постепенно приходит в упадок.