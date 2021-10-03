В Оренбуржье установлен подозреваемый в убийстве трех студенток

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области вместе со следователями СУ СК установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

Сейчас полиция разыскивает Лазарева Александра Вячеславовича. По версии правоохранителей, преступление мог совершить этот ранее судимый 30-летний мужчина. Полицейские просят помощи в его поисках.

Когда подозреваемого видели последний раз, он был одет в короткую замшевую светло-коричневую куртку, темные штаны, черные кроссовки. При нем была черная спортивная сумка.

- В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 8-961-919-99-94, 8-999-258-51-46 и 02, - сказано в сообщении.

Напомним, в городе Гае 30 сентября были обнаружены тела двух убитых студенток нашли в 4 часа 45 минут после тушения пожара в квартире. Тело еще одной девушки, также насильственно убитой, нашли во дворе того же дома. Одной из погибших было 17 лет. Возбуждено уголовное дело, допрошено уже более 100 свидетелей. Накануне в Оренбуржье объявили о награде в миллион рублей за любые сведения о преступнике.