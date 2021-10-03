Туры на ноябрьские праздники: Тысяча и одно удовольствие

Туроператоры предлагают множество самых разных туров на ноябрьские праздники. В их числе - и классические программы, и составленные специально ко Дню народного единства.

Город, который построили все

"Ассортимент ноябрьских туров в Санкт-Петербург очень большой, - сообщил "РГ" директор Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов. - Одни ориентированы на семьи с детьми, другие - на тех, кто увидит Петербург впервые, третьи - на знатоков Северной столицы, и так далее. В первую очередь гости приезжают ради дворцов и имперской истории города, но мы стараемся обновлять программы, включать в них объекты новой туристской географии".

Организаторы ноябрьских туров подчеркивают, что история Северной столицы очень созвучна этому празднику. Одна из автобусных экскурсий по Питеру так и называется: "Город, который построили все".

Как правило, ноябрьские праздничные туры в Северную столицу рассчитаны на четыре дня. В них обязательно входят обзорные автобусные экскурсии по Петербургу с посещением классических достопримечательностей - Петропавловской крепости, Эрмитажа, Исаакиевского собора и других.

Особые пункты программы ко Дню народного единства - Этнографический музей и выставочный комплекс "Гранд Макет Россия". В первом можно узнать много интересного об истории разных народов, издавна населявших нашу страну. А самый большой макет в России показывает сегодняшнюю жизнь всех ее регионов. Предлагаются поездки в Царское село, Павловск, Стрельну и другие пригороды Петербурга.

Стоимость четырехдневных туров - от 10 тысяч до 14 тысяч рублей, в зависимости от программы. В эту сумму входят железнодорожные билеты из Москвы в Петербург, проживание в гостинице с завтраками, экскурсии и транспортное обслуживание, билеты в музеи по программе.

Особой популярностью пользуются школьные туры в город на Неве на осенние каникулы. Они составлены с познавательным уклоном. Юным туристам предлагают посетить Кунсткамеру, Зоологический музей, музей Фаберже, интерактивную миниатюру Петербурга "Петровская акватория" и другие интересные места.

Музеи вернулись к прежнему режиму

"Несмотря на пандемию, туры на ноябрьские праздники в Петербург бронируются довольно активно, - говорит Кирилл Соколов. - Многие стараются заранее оформить поездку на эти выходные дни. Хотя по другим датам глубина продаж сейчас низкая".

В Петербурге сейчас нет каких-то особых требований к приезжающим из других регионов. В городе действуют обычные противоэпидемические правила: маски, социальная дистанция и так далее.

"Мы ждем, что бронирование туров на ноябрьские праздники возрастет примерно за две недели до их начала, - отмечает руководитель отдела продаж группы компаний, которые организуют туры по Петербургу, Наталья Сулейманова. - Но заявок от школьных групп уже достаточно много - из регионов Сибири, Екатеринбурга, Челябинска и других городов".

И особо подчеркивает: "Очень хорошо, что в этом году почти все музеи Петербурга вернулись к работе в прежнем режиме. Правда, некоторые ограничения еще сохраняются. Порой одной группе приходится ждать, пока другая осмотрит экспозицию и выйдет из зала. Но, как правило, ожидание не превышает пятнадцати минут и не доставляет особых неудобств.

По словам сотрудников турагентств, ноябрь в Петербурге никогда не отличался сверхпродажами туров. Это понятно: белые ночи сменились темными, по каналам уже не снуют речные трамвайчики, а знаменитые фонтаны Петергофа "уснули" на зиму. Но осенний Петербург по-своему прекрасен.

Кино и джаз

Встречать гостей в ноябрьские праздники готовится и Калининградская область. Им предлагают разные виды гостиничных номеров, экскурсионные программы, насыщенные походами к достопримечательностям и в музеи. В городе проходит много интересных событий.

В ноябре в Калининграде открывается традиционный Международный фестиваль "Джаз в филармонии", на который съезжаются исполнители из многих стран Европы. Джаз-бэнды и инструментальные ансамбли представляют публике авторские проекты и материалы из выпущенных альбомов. Нестандартные музыкальные выступления и виртуозная импровизация создают неповторимую атмосферу фестиваля.

А еще в начале ноября в Калининграде проходит и Фестиваль кино. Демонстрируются не только фильмы, но организуются встречи актеров и работников киноиндустрии, а также тематические выставки фотографий.

Итак, четырехдневное путешествие в Калининград обойдется в 32 тысячи рублей, если путешественник захочет жить один в гостиничном номере, и 22 тысячи - для троих. В эту стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, три ночи в отеле и три завтрака, ужин в баварском ресторане, входные билеты, экологические сборы. За обеды и ужины придется платить дополнительно, собственно, как и за авиабилеты и трансфер.

Танцующий лес

Все четыре дня туристов ждут увлекательные экскурсии. Прежде всего, это сам Калининград с органным концертом в Кафедральном соборе.

Весь следующий день отдан поселку Янтарный и городу Светлогорску. В первом покажут исторический центр, а также предложат прогулку к морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 году получил голубой флаг - знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам. В Светлогорске путешественникам без сомнения понравится старинная архитектура конца XIX-начала XX века.

Незабываемым будет и посещение Куршской косы - узкой песчаной полоски суши, где соленое море соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком. Здесь можно увидеть и знаменитый Танцующий лес, стволы деревьев которого изгибаются самым причудливым образом.

Предъявите сертификат

Важно знать, что, по постановлению правительства Калининградской области, с 1 июля 2021 года для участия в экскурсионном туре необходим сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов.

Как сообщили в одном из туристических агентств Калининградской области, поездками на ноябрьские праздники интересуются в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Номера в отелях бронируются.

От Кремля до Голубых озер

Места в гостиницах Казани на ноябрьские праздники уже забронированы на 50-60 процентов. Впрочем, как поясняют специалисты Государственного комитета по туризму Татарстана, в доковидные времена этот показатель был бы выше.

Резервируют номера в основном отдельные туристы, семьи. А групповых школьных броней мало. Каких-то спецпредложений и программ на осенние каникулы для туристов в Казани не разрабатывали. Но в столице Татарстана, где работают более 100 туроператоров, и без того широкий выбор.

Как обычно, популярностью пользуются туры на 2-3 дня. Их стоимость варьируется от 8 до 10 тысяч рублей. Они включают в себя проживание в гостинице, питание и посещение главных достопримечательностей.

Одна из популярных туркомпаний в первый день гостям предлагает побывать в Казанском Кремле и совершить обзорную экскурсия по городу. На второй день запланирована поездка на остров-град Свияжск и в Храм всех религий. А на третий - прогулка по Голубым озерам.

В экскурсионном маршруте появилась и новая достопримечательность - воссозданный Казанский собор. Величественный храм был освящен патриархом Кириллом и всея Руси этим летом. Стоит он на месте обретения Казанской иконы Божией Матери - одной из главных православных святынь. И как раз 4 ноября гости Казани могут стать свидетелями и участниками многотысячного крестного хода в честь чудотворного образа.

Десять новых направлений

По-прежнему действует в Татарстане тур "1001 удовольствие за выходные". Он отлично подойдет для тех, кто уже побывал в Казани, но не знаком с другими уголками республики. Туристы могут выбрать одно из десяти направлений. У каждого объекта своя специфика.

К примеру, Болгар - это средневековое городище, где некогда находилась столица Волжской Булгарии, а впоследствии ставка Батыя. Елабуга - уютнейший купеческий городок, родина художника Ивана Шишкина и место гибели Марины Цветаевой. Камское Устье - живописный заповедник на берегу Камы с крутыми утесами и пещерами.

Стоимость двухдневного тура 2700 рублей. Он включает в себя: проживание и одну ночевку в двухместном номере, два обеда, завтрак и две экскурсии. Цена символическая, но надо учитывать, что эта программа не предполагает организованного трансфера - до места надо добираться самостоятельно.

То есть, "1001 удовольствие" идеально для тех, кто путешествует на автомобиле. Приехал, к примеру, в пятницу в Казань - провел здесь день, а на выходные приобрел тур и отправился в мини-путешествие по Татарстану.

Жестких ограничений, связанных с пандемией, гостям в Казани и республике опасаться не стоит. Заселиться в гостиницу можно без сертификатов о вакцинировании и ПЦР-тестов. Все заведения общепита и культурные учреждения работают в обычном режиме. Достаточно будет носить маску в общественных местах.

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