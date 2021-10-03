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03.10.2021 21:53
Рубрика: Происшествия

В Анапе загорелось здание на площади 500 "квадратов"

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Анапе вспыхнул пожар в складском одноэтажном здании по улице Омелькова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По информации ведомства, информация о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 19.55. Прибывшие в 19.58 к месту происшествия первые подразделения установили, что горит здание на площади 480 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели, для ликвидации огня подано семь пожарных стволов и привлечены пять звеньев газодымозащитников.

"К тушению пожара стянуты силы и средства от РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава и 11 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по региону", - уточнили в спасательном ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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