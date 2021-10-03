Россия остановила транзит газа в Венгрию через Украину

Транзит газа в Венгрию через Украину был остановлен 3 октября. До этого транзит не прекращался, сообщает РИА Новости.

1 и 2 октября поставки газа через украинские сети продолжались, несмотря на начало транзита топлива в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку". Однако при этом объемы прокачки через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией снижались в течение обоих дней. Если 1 октября прокачка составила 4,823 миллиона кубометров, то 2-го числа - уже 2,31 миллиона кубометров.

3 же октября поставка газа в Венгрию через Украину, по свидетельствам венгерского оператора ГТС, прекратилась вовсе.

​​​Ранее сообщалось, что "Газпром" начал прямые поставки газа в Южную Европу по "Турецкому потоку". Венгрия будет принимать 24,6 миллиона кубометров топлива в сутки.