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03.10.2021 15:48
Рубрика: В мире

Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

Текст: Юрий Когалов

Граждане РФ не пострадали при взрыве в Кабуле. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировали в российском посольстве в Афганистане.

В Кабуле прогремел взрыв возле мечети, есть погибшие

"Никто не пострадал и за помощью в посольство никто не обращался", - заявил пресс-секретарь дипмиссии Евгений Егоров.

Как ранее сообщил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ), замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид, возле одной из мечетей Кабула прогремел мощный взрыв, погибли несколько мирных жителей. По данным МВД, жертвами взрыва стали как минимум два человека, еще трое пострадали. В связи с инцидентом задержаны три человека.

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