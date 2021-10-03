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Рубрика: В мире

Саакашвили отсидит в тюрьме минимум шесть лет

Текст: Юрий Чернов

Задержанный в минувшую пятницу в Грузии бывший президент этой страны Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отбудет весь срок тюремного заключения. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Фото: Handout / Interior Ministry of Georgia / AFP
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"Мы рассуждаем о человеке, который был президентом в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление. Человек по собственной воле отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, то он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок. И сможет идти куда захочет", - заявил Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Премьер Грузии также рассказал, что Михаил Саакашвили сейчас постоянно обращается с просьбой к сотрудникам тюрьмы, чтобы те "немедленно вернули его на Украину". Гарибашвили акцентировал внимание на том, что в нынешнем правительстве Грузии нет человека, который будет ходатайствовать об освобождении экс-президента. "На сегодняшний момент он приговорен к шести годам тюрьмы. Это приговор последней инстанции. И даже если к нам приедет любой человек с планеты и призовет освободить его, в правительстве этого никто не сделает", - заключил премьер-министр.

Кроме этого, он сообщил, что спецслужбам Грузии были известны планы Саакашвили. Как заявил Ираклия Гарибашвили, если бы экс-президент не был арестован, произошла бы трагедия. По информации спецслужб, Саакашвили и его сторонники планировали устроить провокацию в ходе митинга, который мог бы состояться в эти выходные. Премьер уточнил, что речь идет об убийстве нескольких оппозиционеров, что должно было дестабилизировать ситуацию в стране и "полностью делегитимизировать" нынешнюю власть.

В мире экс-СССР Грузия Михаил Саакашвили

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