Сенатора Круза обвиняют в кадровом кризисе Госдепа США

Действия сенатора республиканца Теда Круза вызвали "кадровый кризис" в Государственном департаменте США. Сенатор, пообещавший всеми силами бороться с российским газопроводом "Северный поток - 2", блокирует все новые назначения американского внешнеполитического ведомства. Как пишет издание The New York Times, из-за этого администрация Джозефа Байдена якобы не может сменить более 50 послов.

"Ожесточенная борьба с сенатором Тедом Крузом, республиканцем от Техаса, за российский газопровод привела к тому, что в администрации Байдена называют кадровым кризисом. Потому, что г-н Круз задержал назначение десятков кандидатов от Госдепартамента, в том числе 59 потенциальных послов, и пообещал заблокировать еще больше", - пишет газета.

Отмечается, что первый и единственный на данный момент новый посол администрации Байдена приступил к своей работе в Мексике только в сентябре этого года. Остальные ждут одобрения со стороны комиссии по международным делам. И этому препятствует Тед Круз, мотивируя свои действия тем, что нынешний глава Белого дома ведет ошибочную политику по отношению к "Северному потоку - 2".

Тем не менее, в NYT также обращают внимание на то, что "кадровый кризис" в американской дипломатии может иметь и другие корни - администрация "сонного Джо" настолько медленно работала над предложениями новых кандидатур послов, что вызвала критику даже в собственном демократическом лагере. Поэтому обвинения в адрес сенатора Круза являются отчасти попыткой демократов переложить часть ответственности на республиканцев.