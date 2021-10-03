Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств, монументалист Иван Лубенников умер на 71-м году жизни.

Иван Лубенников окончил Суриковское училище и был удостоен высших художественных премий России. Его работы вошли в состав многих государственных и частных коллекций: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Российской академии художеств, Санкт-Петербурга, Музея Петра Людвига…

Он автор оформления фасадов Московского Театра на Таганке, один из авторов экстерьера и интерьеров Государственного музея Владимира Маяковского, автор оформления интерьеров станций Московского метро: "Маяковская", "Славянский бульвар", "Сретенский бульвар", автор оформления интерьеров станции метро "Мадлен" (Париж, Франция), автор Храма Воскресения Христова (Переделкино), автор Советского раздела Международного музея Освенцим. Но это монументальная живопись.

В последнее время Лубенников сосредоточился на камерных жанрах. Ему были подвластны любые темы - еда, ню, сибирские пейзажи, женские образы, немного гротескные, но не менее очаровательные.

Художник не раз говорил: "Только творческий разум и руки человека в своем симбиозе могут создать нечто живое, способное конкурировать с Первой природой".