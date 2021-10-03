Новости

Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 18:09
В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 16:35
Рубрика: Культура

Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке

Текст: Наталья Борисова

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств, монументалист Иван Лубенников умер на 71-м году жизни.

Иван Лубенников окончил Суриковское училище и был удостоен высших художественных премий России. Его работы вошли в состав многих государственных и частных коллекций: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Российской академии художеств, Санкт-Петербурга, Музея Петра Людвига…

Он автор оформления фасадов Московского Театра на Таганке, один из авторов экстерьера и интерьеров Государственного музея Владимира Маяковского, автор оформления интерьеров станций Московского метро: "Маяковская", "Славянский бульвар", "Сретенский бульвар", автор оформления интерьеров станции метро "Мадлен" (Париж, Франция), автор Храма Воскресения Христова (Переделкино), автор Советского раздела Международного музея Освенцим. Но это монументальная живопись.

В последнее время Лубенников сосредоточился на камерных жанрах. Ему были подвластны любые темы - еда, ню, сибирские пейзажи, женские образы, немного гротескные, но не менее очаровательные.

Художник не раз говорил: "Только творческий разум и руки человека в своем симбиозе могут создать нечто живое, способное конкурировать с Первой природой".

Культура Арт Живопись Общество Утраты

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку