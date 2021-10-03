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Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось

Новости
    03.10.2021, 16:19
Текст:   Олег Усков
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Состояние 62-летней актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, на днях подтвердившей, что она заболела коронавирусом, стало хуже, передает KP.RU.

Заслуженная артистка около недели назад была экстренно госпитализирована в "ковидный" госпиталь в подмосковной Коммунарке "после того, как сделала дома тест на коронавирус".

Первое время Лариса Андреевна выходила на связь с поклонниками, но теперь состояние актрисы ухудшилось. По данным издания, у Гузеевой "проблемы с дыханием, повреждены почки" и в целом "наблюдается отрицательная динамика".

"Состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске", - цитирует газета источник в окружении артистки.

При этом первая КТ показала, что легкие телеведущей чистые, но на повторной томографии, сделанной позже, уже заметно семипроцентное поражение органа. "Это мало, но с каждым днем показатель растет", - тревожит инсайдер.

В окружении Гузеевой не исключают, что здоровье Ларисы Андреевны могла подорвать жесткая диета, которой актриса изнурила себя ради новой роли в полнометражном фильме - впервые за одиннадцать лет.

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