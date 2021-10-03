Старое бабье лето придет в центр России

В средней полосе России прогнозируется неделя старого бабьего лета - с золотой осенью и адекватными для октября температурами. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 4 октября в центре европейской части страны начнет господствовать скандинавский антициклон, который обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду.

Так, в Центральной России ночью температура будет около нуля с вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу. А днем воздух будет прогреваться до +7…+12. Ветер при этом ожидается переменный и слабый. По утрам и вечерам местами возможен туман.

Старое бабье лето продлится примерно неделю. Затем постепенно начнут активизироваться циклоны, погода станет облачной, повысится вероятность осадков, а температура будет стремительно снижаться. А ближе к 20-м числам октября синоптики ожидают и первый мокрый снег.