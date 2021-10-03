Ученый призвал создать народные дружины для защиты природы от туристов

"Возьмите всё в свои руки, создайте народную дружину", - обратился к жителям регионов, где активно развивается туризм, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Юрий Воронов.

Разговор этот состоялся во время подготовки статьи об обратной стороне туристического бума. А просчитаны ли риски, которые влечет такое развитие? Оценили ли антропогенную нагрузку, которая ляжет на регион, раскрывший свой туристический потенциал? Разработаны ли механизмы компенсации вреда?

"Об этом пока не думали, пока важнее обеспечить рост турпотока, решить острые инфраструктурные вопросы, - делится наблюдениями Юлия Калюжная, исполнительный директор томского отделения Русского географического общества, автор туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири".

"Туристы, понятно, платят деньги, но мне-то что с того? Я только выгружаю и выгружаю мусор", - коротко формулирует свое наболевшее глава муниципалитета в Республике Алтай, где столкнулись с наплывом туристов еще в 2020-м, когда в регион чуть ли не ежедневном режиме полетели чартерные рейсы. Пока доходов от туризма не так много. А проблем добавилось.

Нужен контроль, считает Юрий Воронов: "Оборудуйте территорию видеокамерами, пусть за любое нарушение турист платит штрафы. И так постепенно будет вырабатываться культура поведения туриста - вы сами будете на это влиять. Мои друзья на Байкале рассказывали, как китайский турист, случайно поцарапав лед, ликвидировал эту царапину, заливая ее водой из термоса… Так что воспитать туриста вполне возможно, было бы желание".

"Государство должно быть активнее, нужно принимать меры, - заходит с другой стороны председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций по внутреннему туризму Виктор Данн. - Нужно создавать экологическую полицию, которая будет привлекать к ответственности туристов, которые вредят природе. Нужно, в конце концов, бороться со свалками, устанавливать достаточное количество мусорных баков - и вдоль трасс, и в местах скопления отдыхающих. А за чей счет? Пока ответа нет. Для развития туризма нужна стратегия, системный подход".

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