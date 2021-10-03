В Армении нашли гробницу жеребца исчезнувшей 2150 лет назад породы

В Западной Армении израильские и армянские археологи обнаружили ритуальное захоронение взрослого жеребца, который не использовался для тягловой работы или верховой езды. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст лошади 2100-2150 лет.

Как сообщает журнал "Археология, этнография и антропология Евразии", погребение находилось на южных склонах горы Арагац, которая обрамляет с севера Араратскую долину.

Курган был высотой около метра и диаметром 14 метров. В могильной камере, сложенной из базальтовых камней, находился скелет коня с бронзовым кольцом в пасти. Иного погребального инвентаря в могиле не было.

"Морфологические характеристики коня, его высокий рост и стройные ноги позволяют предположить, что это была крупная особь, похожая на лошадей вымершей нисейской породы, которая ранее была известна в основном по литературным и изобразительным источникам", - говорится в публикации.

Наличие металлического кольца в пасти коня позволяет предположить, что он был племенным жеребцом, к которым в древнем мире относились как к священным животным.