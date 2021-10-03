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03.10.2021 15:46
Рубрика: В мире

В Кабуле прогремел взрыв возле мечети, есть погибшие

Текст: Юрий Когалов
Возле одной из мечетей Кабула прогремел мощный взрыв, несколько человек погибли. Об этом сообщил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

"Взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие", - написал он в социальной сети Twitter.

Фото: EPA-EFE
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Как отмечает AP, пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Однако ранее, после того как талибы захватили власть в Афганистане, в стране участились атаки боевиков группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ).

По данным афганских СМИ, после взрыва, который прогремел у мечети, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, началась перестрелка, предположительно между талибами и боевиками ИГ.

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