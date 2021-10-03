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03.10.2021 18:51
Рубрика: В мире

В США озвучили меры для подготовки к следующим пандемиям

Текст: Алексей Рыбин

В США предложили меры, необходимые для подготовки к следующим пандемиям. Их перечислил директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает ТАСС.

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По словам Фаучи, прежде всего необходимо определить приоритетные патогены, которые способны вызвать новую пандемию чего бы то ни было.

"Подобный список есть у Всемирной организации здравоохранения. Проблема в том, что мы не можем ограничиваться лишь этим подходом, поскольку массовое распространение инфекции, как правило, провоцируется непредвиденным возбудителем", - отметил Фаучи.

Следующим шагом, который, по мнению главного инфекциониста США, стоит предпринять, является улучшение методов создания вакцин - к примеру, технологии матричной РНК и векторных препаратов.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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"Оптимизация этих методов уже сыграла значительную роль в борьбе с распространением коронавируса. Этот подход позволяет на раннем этапе спрогнозировать особенности вакцин, которые будут необходимы для воздействия на патоген", - пояснил Фаучи.

Наконец, по словам эксперта, нужно улучшать компоненты терапевтических препаратов, которые ранее применялись против возбудителей, и разрабатывать новые молекулы, позволяющие воздействовать на уязвимые части вирусов.

"Дальнейшая разработка указанных контрмер позволит нам подготовиться к следующей неминуемой пандемии", - заключил Энтони Фаучи.

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