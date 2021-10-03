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Рубрика: Общество

В США появилось лекарство, вдвое снижающее риск смерти при COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фармкомпания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics объявили, что в ходе международного клинического испытания их препарат молнупиравир почти вдвое снизил риск госпитализации и смерти среди людей с повышенным риском, у которых диагностировано легкое или умеренное течение COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фармгигант подает заявку в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) за разрешением на экстренное применение препарата, заявив, что будет добиваться одобрения регулятора как можно скорее. Это означает, что лекарство может быть зарегистрировано в течение нескольких месяцев, пишет The Washingtonpost.

Фото: Андрей Ольферт/РИА Новости
Одобрены препараты для лечения острой фазы COVID и постковидного синдрома

Промежуточные результаты клинических исследований оказались настолько убедительными, что независимая комиссия экспертов, наблюдавшая за испытаниями, рекомендовала ускорить регистрацию и вывод препарата на рынок.

В публикации не уточняется, каково действие препарата. Говорится лишь, что это "простая, легко прописываемая таблетка", которая назначается в первые дни появления симптомов и предотвращает переход легких и умеренных форм COVID-19 в тяжелую. Но, судя по названию, речь идет о препарате из группы моноклональных антител, способных сдержать размножение вируса в организме и ослабляющих прогрессирование заболевания.

"Препарат такого рода был одной из недостающих частей медицинского арсенала для борьбы с вирусом", - подчеркивается в публикации американской газеты.

При этом эксперты предупредили, что даже если таблетка получит от регулятора зеленый свет, основным инструментом борьбы с вирусом все равно остается вакцинация. Тем не менее, перспективы применения нового лекарства отличные - его включение в схемы лечения COVID-19 может перевести это заболевание из ряда опасных, угрожающих кризисом общественному здравоохранению, в число инфекций, с которыми можно справиться.

"Профилактика COVID-19 с помощью вакцины всегда будет предпочтительнее, чем его лечение", - цитирует издание доктора Тимоти Шихана, вирусолога из Университета Северной Каролины, который участвовал в клинических исследованиях нового препарата. Он подчеркнул, что вакцинация остается важным средством предотвращения COVID-19, поскольку "при лечении инфекционных заболеваний могут быть допущены ошибки, и в результате остается риск смерти".

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