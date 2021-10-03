В США у пассажирского лайнера при взлете загорелся двигатель

В США при взлете загорелся пассажирский лайнер. Инцидент произошел в воздушной гавани американского города Атлантик-Сити. Подробности сообщил местный телеканала NBC10 Philadelphia.

Когда Airbus A320 начал движение по полосе, в правый двигатель попала птица. Командир принял решение прервать взлет. Во время экстренного торможения никто не пострадал. "Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы. Сообщений о серьезных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт", - рассказал губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Сейчас техникам предстоит выяснить, насколько сильно пострадала силовая установка самолета. Компания Spirit Airlines отправит клиентов в Форт-Лодердейл (штат Флорида) на другом лайнере, пишет РИА Новости.