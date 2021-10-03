Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание

Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на стартовое заседание на 30-й день после избрания, однако президент может созвать заседание раньше этого срока. Глава государства воспользовался этим правом. "Созвать первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов", - говорится в тексте указа.

В пятницу депутаты нового состава Госдумы проходили процедуру регистрации - получали мандаты в московском Доме союзов. А сегодня на Охотном ряду соберется временная рабочая группа по подготовке первого заседания, в которую вошли представители всех прошедших в парламент партий. Она подготовит документы, связанные с началом работы нового созыва палаты, а также утвердит схему рассадки законодателей в зале заседаний и рассмотрит несколько других оргвопросов.

Собственно, 12 октября для новой Госдумы станет большим кадровым днем - будет решаться вопрос о председателе палаты, вице-спикерах, количестве комитетов и их руководителях. Напомним, что 25 сентября Владимир Путин на встрече с руководителями фракций предложил кандидатуру Вячеслава Володина на главный думский пост. "Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович Володин достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего восьмого созыва", - сказал тогда президент. "В целом работа Государственной Думы седьмого созыва в очень сложный период борьбы с пандемией показала, что Дума может консолидировать усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину", - привел аргументы глава государства.

Предложенную президентом кандидатуру готовы поддержать "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. Фракция КПРФ планирует выдвинуть на этот пост своего кандидата. "Новые люди" пока не высказали позицию на этот счет.

Что касается количества и состава комитетов, то этот вопрос сейчас прорабатывается на консультациях между партиями-победителями. Вице-спикер Госдумы седьмого созыва Петр Толстой ("Единая Россия") предложил распределять комитеты в Госдуме по количеству мандатов, а не как прежде - пополам между думской оппозицией и ЕР. "Надо реально по результату распределять", - аргументировал он свою позицию.

Роль Государственной думы в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла

При таком раскладе парламентскому большинству достается две трети комитетов, а не половина, как в предыдущем созыве.

Другие фракции-старожилы не хотят сдавать позиции по числу комитетов. Так, глава либерал-демократов Владимир Жириновский рассчитывает на пять комитетов, как было у ЛДПР и раньше. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов - на четыре-пять (вместо прежних трех). КПРФ пока не объявляла планов по этому поводу. "Новые люди" собираются определиться с оргвопросами 11 октября на первом заседании своей фракции. В любом случае в структуре Госдумы нового созыва число комитетов может увеличиться с нынешних 26 до 32, а возможно, и больше. Депутаты приступят к работе в обновленном наполовину составе. А именно - на 48,5 процента, сообщил журналистам Вячеслав Володин. Конкретнее, в палату избрались 218 новых парламентариев, а 232 - сохранили свои мандаты. Тренд на обновление задает "Единая Россия" - в состав фракции вошло как раз 48,5 процента "новичков". По словам Володина, обновление фракции КПРФ составило 40,4 процента, ЛДПР - 33,3 процента, "Справедливой России" - 51,9 процента (в новом созыве Госдумы фракция будет называться "Справедливая Россия - За правду"). Ну и, конечно, ту же тенденцию подкрепили абсолютные новички - "Новые люди".

Что касается законотворчества, то уже известно, что приоритетом в осеннюю сессию для депутатского корпуса станет работа над новым бюджетом. Первое чтение планируется на 28 октября. "Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - подчеркнул Володин. Сам финансовый план и бюджетообразующие законопроекты уже направлены Советом Госдумы в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты.

Приоритетом в осеннюю сессию для депутатского корпуса станет проект бюджета. Первое чтение планируется на 28 октября

Другой важнейший законопроект - о системе управления в субъектах РФ. Смысл изменений - добиться того, чтобы все органы региональной власти работали как единый механизм, по единым правилам. Всего же за время парламентских каникул в Госдуму было внесено порядка 190 законопроектов, из них 186 приняты к рассмотрению.

"Роль Государственной Думы в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла, - заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций. - Существенно выше в этой связи стала и ответственность депутатского корпуса, в первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять". Тогда президент призвал депутатов к активному диалогу с людьми не только в ходе избирательных кампаний, но на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий. Разговор между главой государства и законодателями будет продолжен - на этой неделе президент начинает серию отдельных встреч с лидерами партий, попавших в парламент.