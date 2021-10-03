Всех новобранцев осени-2021 проверят на наличие коронавируса

Молодых людей направят не только в армию и на флот, но и в министерства и ведомства, где законом предусмотрена призывная военная служба. В Генштабе заранее все рассчитали до каждого новобранца. Известно, к примеру, что в ближайшие три месяца Воздушно-десантные войска пополнят более 3 тысяч молодых солдат. А с территории 29 субъектов РФ, на территории которых дислоцируется Центральный военный округ, будет призвано в строй свыше 54 тыс. парней. В ЦВО не скрывают даже такую деталь - 180 новобранцев ждет служба в Президентском полку.

Известно также, что осенняя призывная кампания вновь пройдет в условиях жесткого санитарно-эпидемиологического контроля. Чтобы исключить попадание в войска инфицированных коронавирусом, со всеми новобранцами перед отправкой на сборные пункты проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19. Для профилактики ковида на сборных и призывных пунктах, а также на транспорте для перевозки новобранцев не реже двух раз в сутки организуют санитарную обработку.

Накануне начальник Главного оргмобуправления Генштаба Евгений Бурдинский рассказал, что военная служба становится все привлекательней для парней постарше. При этом в общем солдатском наборе постепенно сокращается доля 18-летних призывников. К примеру, с 2016 года их стало меньше на 4 процента.

"С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45 процентов граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам весеннего призыва 2021-го таких - более 66 процентов. Рост составил 21,6 процента.

По словам генерала, улучшается и состояние здоровья призывников. На это существенно влияют государственные меры, направленные на профилактику и лечение заболеваний, в том числе пропаганда среди молодых людей здорового образа жизни. Так, если в 2012-м годными к военной службе по состоянию здоровья признали 70 процентов призывников, то в прошлом году - уже 78 процентов.

Минобороны России продолжает уделять пристальное внимание подготовке граждан к военной службе. По данным Генштаба, нынешней весной ушли служить более 15 тыс. парней, которых до армии обучили в ДОСААФ по 14 военно-учетным специальностям. Этой осенью армейский строй вновь пополнят тысячи подготовленных к службе новобранцев.