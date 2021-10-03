Welt: Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине

В Евросоюзе рассматривается возможность создания на территории Украины военной миссии. Как уточняет издание Welt со ссылкой на внутренний документ ЕС, речь идет о военной консультативной учебной миссии.

Желание обучать украинских офицеров и давать им соответствующие консультации непосредственно на Украине, европейские чиновники объясняют "продолжающимся ростом напряженности между Киевом и Москвой". В ЕС убеждены, что создание такой миссии станет символом выражения солидарности Евросоюза с Украиной. Истоки этой идеи, отмечает Welt, якобы лежат в секретном письме с просьбой о расширении военного сотрудничества, которое в июле этого года украинские министры иностранных дел и обороны направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Издание отмечает, что этот документ недавно был впервые обсужден ответственными послами ЕС в комитете по политике и безопасности. В его поддержку выступили три балтийских страны ЕС, а также Польша, Румыния и Словакия. Ожидается, что в пользу этой военной миссии выскажутся также Швеция и Финляндия.