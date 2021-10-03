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Рубрика: Власть

За сутки 82 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 82 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 40,6 тыс. человек.

Кроме того, более 139,1 тыс. представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 310 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 542 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 15 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 753 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находятся в тяжелом состоянии. Еще у 11 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 64 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 160 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1100 человек, 330 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,6 тыс. пациентов, почти 11 тыс. из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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