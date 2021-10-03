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03.10.2021 16:50
Рубрика: Власть

Захарова: Киев прикрывает наглой политикой свои несоразмерные амбиции

Текст: Алексей Чуриков
Нынешним властям в Киеве нечего продемонстрировать миру, кроме наглости. Так в своем Telergram-канале прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что украинская власть "мощная", а политика "наглая".

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"Я убежден, что без сильной международной политики, без "наглости" никто видеть не будет шагов Украины вперед", - заявил Зеленский.

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции , модернизировать страну", - написала Мария Захарова.

Вот поэтому, отметила она, власти в Киеве и решили действовать "по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу".

"Никаких "шагов вперед нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло", - заключила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

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