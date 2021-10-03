Захарова: Киев прикрывает наглой политикой свои несоразмерные амбиции

Нынешним властям в Киеве нечего продемонстрировать миру, кроме наглости. Так в своем Telergram-канале прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что украинская власть "мощная", а политика "наглая".

"Я убежден, что без сильной международной политики, без "наглости" никто видеть не будет шагов Украины вперед", - заявил Зеленский.

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции , модернизировать страну", - написала Мария Захарова.

Вот поэтому, отметила она, власти в Киеве и решили действовать "по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу".

"Никаких "шагов вперед нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло", - заключила Захарова.