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04.10.2021 19:28
Рубрика: Экономика

Все перемелется

Агроэкспортеров ориентируют на поставки переработанной продукции
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Спецвыпуск № 227(8578)
Несмотря на то, что этот год один из сложнейших для агроэкспорта за последнее десятилетие, с начала года и по 1 октября Россия продала за рубеж продовольствия на сумму более 23,15 миллиарда долларов.
Доходы от урожая зерна будут выше, если экспортировать больше муки. Фото: Kosal Hor / iStock.com Доходы от урожая зерна будут выше, если экспортировать больше муки. Фото: Kosal Hor / iStock.com
Доходы от урожая зерна будут выше, если экспортировать больше муки. Фото: Kosal Hor / iStock.com

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК, это на 19 процентов выше уровня прошлого года. И это при сопоставимом валютном курсе.

Как в АПК удалось поднять показатели производительности

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2021 году российские производители смогут как минимум повторить рекорд предыдущего года, когда за рубеж было отправлено продукции на 30,7 миллиарда долларов. А возможно поставки вырастут на пять процентов. К 2024 году российский агроэкспорт может достичь 37 миллиардов.

"Динамика еще сильно зависит от конъюнктуры рынков сырья и может быть волатильной. Стабилизация поставок будет связана со смещением от экспорта базовых продуктов, таких как зерно, масличные, сахар, необработанная рыба, к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью - мяса и колбас, кондитерских изделий, филе рыбы", - рассказал "Российской газете" руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Лучшую динамику экспорта в этом году показывает масложировая отрасль. Продажи растительных масел по сравнению с прошлым годом выросли на 45 процентов. Мировая конъюнктура разгоняет цены, и это на руку нашим экспортерам.

В 2021 году российские аграрии могут поставить за рубеж продукцию более чем на 30 млрд долларов

На втором месте по приросту доходов - мясная и молочная продукция, плюс 28 процентов. К началу сентября выручка по этим направлениям превысила миллиард долларов. К 2030 году доход от экспорта мяса и молока может вырасти в несколько раз.

При этом экспорт зерновых прибавил всего 13 процентов. Отчасти более скромные цифры зерновиков обусловлены эффектом высокой базы и введением экспортных пошлин, но уже на государственном уровне объявлено, что Россия должна наращивать экспорт переработанной сельхозпродукции.

Например, Ростовская область часть урожая намерена перерабатывать у себя и продавать на мировой рынок больше муки, крахмалов, отрубей, аминокислот, сиропов.

Крупнейший на юге страны переработчик кукурузы объявил о планах по удвоению объемов переработки. Под Волгодонском планируется строительство завода по переработке пшеницы и производству лизина. Правда, на западных рынках конкурентов не ждут. Но есть и другие регионы сбыта. "В тройку основных потребителей нашей продукции входят Китай, Турция и Южная Корея - на них приходится около трети поставок. При этом растет экспорт в Индию, Судан и Бангладеш, - отметил Андрей Дальнов. - В этом году рыбаки перенаправляли улов в Африку. Туда же начали поставлять мясо птицы".

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Доходы от экспортных пошлин на зерно направят на развитие села

Вывозная пошлина в этом сезоне будет "съедать" дополнительную маржу производителей, трейдеров и экспортеров. Но деньги возвращаются в виде субсидий, рассказал "РГ" президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Владимир Плотников. Другое дело, что средства надо распределять с учетом эффективности землепользователей. "Примерно треть доходов агроэкспорта приходится на зерновые. Почти 58 процентов зерновых производят малые формы хозяйствования. Поголовье скота и овощей тоже растет за счет фермеров", - отметил Плотников.

Регион

Свердловская область возобновила остановленный из-за пандемии экспорт куриных субпродуктов в Китай.

Практически невостребованные в России лапы, кожа и части крыльев в Китае считаются деликатесом. Жители Поднебесной верят, что потребление богатых коллагеном куриных лап полезно для здоровья.

С начала июня экспортная пошлина на пшеницу увеличилась более чем вдвое

А уральцы гарантируют высокое качество этой продукции и соблюдение графика поставок.

К традиционным экспортерам в этом году добавилась и новая компания. Крупнейший на Урале производитель свинины получил заказы на поставку ушей, хвостов, пятаков и желудков. В марте 2021 года первая партия субпродуктов отправилась в Гонконг, а в июне - во Вьетнам.

"Пилотная партия превысила 54 тонны субпродуктов. Сейчас поставки стали ежемесячными", - рассказал "Российской газете" директор предприятия Владимир Стогний.

Подготовила Татьяна Казанцева

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Гавриленко / Алена Узбекова
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Гавриленко / Алена Узбекова
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