По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК, это на 19 процентов выше уровня прошлого года. И это при сопоставимом валютном курсе.
По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2021 году российские производители смогут как минимум повторить рекорд предыдущего года, когда за рубеж было отправлено продукции на 30,7 миллиарда долларов. А возможно поставки вырастут на пять процентов. К 2024 году российский агроэкспорт может достичь 37 миллиардов.
"Динамика еще сильно зависит от конъюнктуры рынков сырья и может быть волатильной. Стабилизация поставок будет связана со смещением от экспорта базовых продуктов, таких как зерно, масличные, сахар, необработанная рыба, к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью - мяса и колбас, кондитерских изделий, филе рыбы", - рассказал "Российской газете" руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Лучшую динамику экспорта в этом году показывает масложировая отрасль. Продажи растительных масел по сравнению с прошлым годом выросли на 45 процентов. Мировая конъюнктура разгоняет цены, и это на руку нашим экспортерам.
На втором месте по приросту доходов - мясная и молочная продукция, плюс 28 процентов. К началу сентября выручка по этим направлениям превысила миллиард долларов. К 2030 году доход от экспорта мяса и молока может вырасти в несколько раз.
При этом экспорт зерновых прибавил всего 13 процентов. Отчасти более скромные цифры зерновиков обусловлены эффектом высокой базы и введением экспортных пошлин, но уже на государственном уровне объявлено, что Россия должна наращивать экспорт переработанной сельхозпродукции.
Например, Ростовская область часть урожая намерена перерабатывать у себя и продавать на мировой рынок больше муки, крахмалов, отрубей, аминокислот, сиропов.
Крупнейший на юге страны переработчик кукурузы объявил о планах по удвоению объемов переработки. Под Волгодонском планируется строительство завода по переработке пшеницы и производству лизина. Правда, на западных рынках конкурентов не ждут. Но есть и другие регионы сбыта. "В тройку основных потребителей нашей продукции входят Китай, Турция и Южная Корея - на них приходится около трети поставок. При этом растет экспорт в Индию, Судан и Бангладеш, - отметил Андрей Дальнов. - В этом году рыбаки перенаправляли улов в Африку. Туда же начали поставлять мясо птицы".
Вывозная пошлина в этом сезоне будет "съедать" дополнительную маржу производителей, трейдеров и экспортеров. Но деньги возвращаются в виде субсидий, рассказал "РГ" президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Владимир Плотников. Другое дело, что средства надо распределять с учетом эффективности землепользователей. "Примерно треть доходов агроэкспорта приходится на зерновые. Почти 58 процентов зерновых производят малые формы хозяйствования. Поголовье скота и овощей тоже растет за счет фермеров", - отметил Плотников.
Свердловская область возобновила остановленный из-за пандемии экспорт куриных субпродуктов в Китай.
Практически невостребованные в России лапы, кожа и части крыльев в Китае считаются деликатесом. Жители Поднебесной верят, что потребление богатых коллагеном куриных лап полезно для здоровья.
А уральцы гарантируют высокое качество этой продукции и соблюдение графика поставок.
К традиционным экспортерам в этом году добавилась и новая компания. Крупнейший на Урале производитель свинины получил заказы на поставку ушей, хвостов, пятаков и желудков. В марте 2021 года первая партия субпродуктов отправилась в Гонконг, а в июне - во Вьетнам.
"Пилотная партия превысила 54 тонны субпродуктов. Сейчас поставки стали ежемесячными", - рассказал "Российской газете" директор предприятия Владимир Стогний.
Подготовила Татьяна Казанцева