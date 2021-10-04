Банки могут получить облегченный доступ к данным о банкротстве клиентов

Банки могут получить сведения о начале процедуры внесудебного банкротства в отношении своих клиентов в рамках кредитного отчета. Комитет Госдумы по финансовому рынку, предварительно поддержав предложение кредитных организаций настроить канал обмена информацией между Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и Бюро кредитных историй, собирается обсудить его с правительством и Банком России. Об этом "Российской газете" рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предложение о настройке нового канала обмена изначально сформулировал Национальный совет финансового рынка (НСФР). По мнению НСФР, так банки максимально оперативно смогут получать информацию о начале процедуры внесудебного банкротства в отношении клиентов. По словам председателя НСФР Андрея Емелина, банки могут запрашивать в ЕФРСБ сведения, но в рамках отдельной процедуры. "Если бы данные предоставлялись в рамках кредитного отчета, а не по отдельному запросу, это существенно упростило бы процесс для банков, особенно когда речь идет о новых заемщиках, первый документ по которым - кредитный отчет", - пояснил Емелин.

"Проработаем предложение с правительством и ЦБ, после обсуждения решим, - рассказал "РГ" Аксаков. - Логика в предложении есть".

По данным ЕФРСБ, в первом полугодии 2021 года суды признали банкротами 88 тысяч россиян, в 2,1 раза больше показателя первого полугодия 2020-го. Что касается внесудебного банкротства,то в первые шесть месяцев 2021 года суды получили 4,7 тысячи заявлений от россиян, запущено было 2,2 тысячи процедур.

Банки очень осторожно выдают кредиты заемщикам, у которых наблюдаются проблемы с платежеспособностью. "Тем, в отношении кого открыто исполнительное производство, банки отказывают", - указал председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил, что ЕФРСБ открыт к сотрудничеству для повышения комфортности всех участников процедур. "В рамках новации речь может идти скорее об обогащении данных кредитных историй", - говорит он.

"Банк России поддерживает предложения, направленные на расширение состава и источников сведений, содержащихся в кредитных историях и необходимых кредиторам для оценки рисков и принятия решений, - отметили в пресс-службе ЦБ. - При этом вопрос технологического сопряжения ЕФРСБ с БКИ требует тщательной проработки с точки зрения процессов предоставления сведений и других принципиальных моментов". В пресс-службах правительства и минэкономразвития не ответили на запрос "Российской газеты".