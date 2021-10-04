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Рубрика: Культура

Саратов литературный

Текст: Павел Басинский (писатель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
На прошлой неделе на Театральной площади Саратова работала VII Международная книжная ярмарка-фестиваль "Волжская волна - 2021", организатором которой выступает Приволжская книжная палата при поддержке правительства Саратовской области.

Фестиваль стал одним из главных ежегодных культурных событий Саратовской области и соседних регионов. А на ярмарке прошли семинары, презентации новых книг, круглые столы, встречи с известными писателями, издателями, деятелями культуры.

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Саратов - традиционно читающий город, со старыми культурными традициями, а еще - это город студентов. Одним из приоритетных направлений в культурной политике правительства области является поддержка и развитие литературных традиций, продвижение книги и чтения.

От имени регионального правительства гостей поприветствовала министр информации и печати Светлана Бакал и поздравила всех присутствующих с началом работы ярмарки "Волжская волна" в Саратове.

В адрес организаторов, участников и гостей "Волжской волны - 2021" поступили поздравительные телеграммы, в том числе от имени президента Российского книжного союза Сергея Степашина. "Пропагандируя великое значение книги, "Волжская волна" на протяжении семи лет собирает интереснейших авторов и издателей и является ярким событием интеллектуальной жизни региона. Участников фестиваля ждут увлекательные встречи с писателями, поэтами, издателями; знакомство с прекрасными книгами; радость общения с живым печатным словом, обретение сопричастности к литературному творчеству", - говорится в обращении Сергея Степашина.

На Театральной площади Саратова работала VII Международная книжная ярмарка-фестиваль "Волжская волна - 2021"

Посетить ярмарку и познакомиться с создателями прекрасных и уникальных издательских работ могли все желающие. Посещение ярмарки было бесплатным.

Состоялись творческие встречи с известными авторами - поэтом Владимиром Вишневским, создательницей детских сказок Анной Гончаровой, а также презентации книг "Испанская волна" (издательство "Русский мир"), "Разбой и клады низового Поволжья" (г. Саратов), проектов издательской программы правительства Москвы. На основной сцене состоялось награждение победителей областного конкурса "Лучшие книги 2020 года".

Все мероприятия были проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике и распространению коронавирусной инфекции.

В этом году "Волжская волна" принимала лучшие книжные издательства более чем 30 регионов России, от Якутии до Калининграда, в том числе из Республики Беларусь и Украины. Более трехсот книг представило на фестивале правительство Москвы. Эти издания будут переданы в дар библиотекам Саратовской области.

Саратов - город литературный. Это - родина Н.Г. Чернышевского и К.А. Федина. В городе есть музей-усадьба Чернышевских и замечательный музей К.А. Федина, писателя, на мой взгляд, незаслуженно недооцененного сегодня. В 1990-е годы мы изрядно погрешили против памяти Федина, свели его к образу литературного чиновника, не поддержавшего Пастернака в истории с "Доктором Живаго", выступавшего против Солженицына и т. д. За Фединым утвердился малопочтенный шлейф, который тянется за ним и по сей день. Но что мы вообще знаем о Федине?

Дело не только в том, что К.А. Федин, автор романов "Города и годы" и "Братья", - несомненный мастер, у которого современным прозаикам учиться и учиться. Но для меня, например, он еще и автор потрясающей книги "Горький среди нас". Когда-то эта книга перевернула мое личное представление и о Горьком как человеке и писателе, и о всей эпохе 20-30-х годов. Из этой вроде бы вполне "советской" книги я узнал так много о литературных судьбах писателей после революции и во время гражданской войны, что более поздние открытия эмигрантской мемуаристики уже не казались мне полным откровением.

Саратов - город с культурными традициями, а еще - это город студентов

И еще Константин Федин - один из участников самой, пожалуй, яркой и талантливой литературной группы 1920-х годов "Серапионовы братья", которой патронировал Горький, еще находясь в фактической эмиграции в Италии. В начале февраля 1921 года, то есть ровно сто лет назад, в Петрограде возникло это литературное объединение. Название было заимствовано из цикла новелл Эрнста Теодора Амадея Гофмана, где была и знаменитая сказка "Щелкунчик и мышиный король". В группу вошли прозаики Всеволод Иванов, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Константин Федин, поэты Елизавета Полонская и Николай Тихонов и критик Илья Груздев. Одно время среди "Серапионов" был и Владимир Познер (отец нашего знаменитого телеведущего Владимира Познера).

Фото: Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС
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Группа "Серапионовы братья" была, пожалуй, самым сильным литературным объединением 1920-х. Она существовала всего 5 лет. Она сложилась из учеников таких великолепных мастеров, как Корней Чуковский и Евгений Замятин, Николай Гумилев и Виктор Шкловский, занимавшихся с ними в Доме искусств и Литературной студии.

И это тоже литературная тропинка, которая тянется отчасти и из Саратова.

Кстати

На открытии фестиваля-ярмарки "Волжская волна" было объявлено, что один из главных ее организаторов и вдохновителей директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов стал лауреатом престижной премии "Ревизор". Он награжден специальным дипломом за особый вклад в продвижение книги и чтения, создание и развитие проекта "Волжская волна".

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

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