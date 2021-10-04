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Рубрика: В мире

Британские телезрители стали спокойно относиться к ругательствам в эфире

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Британские телезрители и радиослушатели в большинстве своем стали спокойно относиться к ругательствам в эфире, показал опрос регулятора Ofcom. Особенно если нецензурная фраза или слово вылетает случайно и после этого сразу следует извинение, подчеркнули респонденты. Они по-прежнему ждут, что вещатели будут тщательно продумывать, когда и как в их эфире используются ругательства.

Однако многие из опрошенных признались, что в правильном контексте некультурные выражения могут сыграть важную роль. Например, их можно использовать, чтобы создать драматический эффект, показать реальную жизнь, привнести нотку юмора и даже для информирования и просвещения. Многие британцы стали спокойнее относиться к мату в эфире еще потому, что передачи с его использованием транслируются в основном во "взрослое время", а вещатели делают на этот счет достаточно предупреждений.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но что действительно волнует британцев в эфире, так это разного рода дискриминационные высказывания, особенно по поводу расы. Опрошенные ожидают от вещателей, что даже если подобные заявления и будут проскакивать, то их максимально "аккуратно поместят в контекст".Но как быть со старыми фильмами и передачами, которые содержат "потенциально проблематичный контент" и "устаревшие взгляды"? Тут мнения разделились. Кто-то заявил, что их нужно пропускать в эфир, потому что историю не стоит "подвергать цензуре или дезинфекции". Другие же участники опроса посчитали, что такие программы могут оскорбить и укрепить вредные стереотипы.

А как у нас?

Андрей Быстрицкий - профессор, декан факультета коммуникаций и медиадизайна Высшей школы экономики:

В Британии мата в нашем понимании нет. Есть обсценная лексика в рамках запретного языка. Но вопрос условный. Могу ошибаться, но то, о чем говорится, проводится в рамках общественного вещания. И это разрешение ограничено временем эфира, предупреждениями и так далее, и тому подобное.

Я не уверен, что в России появление мата запрещено. Когда смотрите сериалы, особенно на стриминговых сервисах, вам предлагают на выбор варианты - как смотреть, с цензурой или нет. Это означает, что потребитель может выбрать, что смотреть.

Что касается конкретно телевидения, то на ТВ хватает резкости и так. Но следует учесть, что в наши дни, когда мы говорим телевидение, то мы сами себя обманываем. Есть создатели контента и разные формы его трансляции. Телевидения в том смысле, что мы понимали ранее, давным-давно нет. В этом смысле контент и Первого канала, например, и других федеральных каналов весьма разнообразен. Но когда выпускают контент в самой открытой форме, каналы-вещатели, которые входят в мультиплексы, и другие - конечно же, это отличается от того, что есть на стриминговых сервисах и в онлайн-кинотеатрах.

И вот тут вступает в тему важное обстоятельство. Понимание культуры в целом. Есть вещи, которые не приняты в приличном обществе. Например, на званом приеме не принято поздравлять людей, если это не воровская малина, веселыми матюгами. В этом смысле должны существовать определенные ограничения. И они не обязательно должны оформляться законодательно.

Неправильно смешивать жизнь в одну трудноразличимую кашу. Это означает, что мы должны понимать сложность и иерархию жизни: то, что есть моменты возвышенные и низкие. Все это для того, чтобы наша жизнь не была плоским серым разнообразием. И различие между низким и возвышенным языком важно для понимания культуры человека.

Иерархия - основа нашей культуры. Нам нужен и такой язык, и другой. Нам нужны слова и высокие, и грубые. Без этого нет жизни. Искусство и мегаконтент не могут не отражать этого, и в разных странах это принимает различные формы. Но суть - она одна и та же.

Подготовила Сусанна Альперина

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