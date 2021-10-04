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Рубрика: Экономика

ЦБ изменил тарифы в Системе быстрых платежей

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
С 1 ноября максимальная комиссия при переводе через Систему быстрых платежей (СБП) физлица с банковского счета на специальный счет в марткетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будет равна нулю, от 100 тыс. руб. в месяц - 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов бесплатно вне зависимости от суммы. Об этом сообщил Банк России.

"Тарифы приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП, - пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. - Поскольку, по сути, такие переводы осуществляются на специальный счет финансовой платформы под операции самого физлица, то фактически они являются аналогом переводов самому себе (подвид С2С). Принятые тарифы позволят выровнять в СБП ценовые условия традиционных С2С-переводов с условиями переводов граждан на спецсчет оператора финансовой платформы. Человек в пределах 100 тыс. руб. в месяц без комиссии сможет не только делать переводы себе или, например, друзьям или коллегам, но и пользоваться услугами финансового маркетплейса".

Как ранее сообщала "РГ", с 1 октября 2021 года изменились тарифы СБП при переводе денег от граждан в пользу компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Банк России установил тарифы в зависимости от суммы перевода: от 5 копеек (при сумме до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме от 6000,01 до 600 000 руб.) за операцию. При этом тарифы при переводе госплатежей бесплатны.

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