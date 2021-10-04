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Рубрика: Экономика

Центробанк и кабмин доработали проект о развитии финрынка на три года

Текст: Анастасия Алексеевских

Банк России и правительство доработали проект "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов" с учетом итогов общественного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Обновленный документ ЦБ направил президенту Российской Федерации, в правительство Российской Федерации и Национальный финансовый совет.

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Проект основных направлений подготовлен в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и с учетом замечаний и предложений, полученных от представителей всех видов финансовых организаций, их объединений, саморегулируемых организаций, а также реального сектора, министерств и ведомств, экспертного и научного сообщества как на федеральном, так и на региональном уровнях, уточнили представители регулятора.

"По результатам обсуждения были внесены уточнения в раздел, посвященный восьми направлениям развития финансового рынка, - следует из документа. - Так, отмечена необходимость совершенствования налогового законодательства для распространения практики хеджирования рыночных рисков".

Как следует из документа, текущее налоговое законодательство не исключает риск переквалификации налоговыми органами хеджирующих сделок ПФИ в спекулятивные, что влечет за собой отнесение таких сделок в отдельную налоговую базу и потенциальный пересчет налоговых сумм не в пользу налогоплательщика.

"Зачастую при реализации указанного сценария нефинансовые организации соглашаются на налоговые доначисления, но отказываются от дальнейшего хеджирования, - уточнили в ЦБ. - Поэтому представляется целесообразным внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс, что снимет налоговые риски и приведет к росту практики хеджирования рыночного риска и к повышению стабильности российской экономики в целом. Практика выпуска Минфином России ОФЗ с плавающей ставкой наряду с фиксированным размером процента будет способствовать снижению процентного риска на балансах кредитных организаций".

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