Учащиеся устроили настоящее побоище возле школы в Ставруполи (пригород Салоников) из-за политических разногласий - в ход шли палки, камни, файеры, коктейли Молотова. Разнять их сумели только спецподразделения силовиков, задержавшие шестерых наиболее агрессивных участников беспорядков. Фото: Getty Images