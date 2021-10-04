Британские телезрители стали спокойно относиться к ругательствам в эфире
Однако многие из опрошенных признались, что в правильном контексте некультурные выражения могут сыграть важную роль. Например, их можно использовать, чтобы создать драматический эффект, показать реальную жизнь, привнести нотку юмора и даже для информирования и просвещения. Многие британцы стали спокойнее относиться к мату в эфире еще потому, что передачи с его использованием транслируются в основном во "взрослое время", а вещатели делают на этот счет достаточно предупреждений.
Но что действительно волнует британцев в эфире, так это разного рода дискриминационные высказывания, особенно по поводу расы. Опрошенные ожидают от вещателей, что даже если подобные заявления и будут проскакивать, то их максимально "аккуратно поместят в контекст".Но как быть со старыми фильмами и передачами, которые содержат "потенциально проблематичный контент" и "устаревшие взгляды"? Тут мнения разделились. Кто-то заявил, что их нужно пропускать в эфир, потому что историю не стоит "подвергать цензуре или дезинфекции". Другие же участники опроса посчитали, что такие программы могут оскорбить и укрепить вредные стереотипы.
Андрей Быстрицкий - профессор, декан факультета коммуникаций и медиадизайна Высшей школы экономики:
В Британии мата в нашем понимании нет. Есть обсценная лексика в рамках запретного языка. Но вопрос условный. Могу ошибаться, но то, о чем говорится, проводится в рамках общественного вещания. И это разрешение ограничено временем эфира, предупреждениями и так далее, и тому подобное.
Я не уверен, что в России появление мата запрещено. Когда смотрите сериалы, особенно на стриминговых сервисах, вам предлагают на выбор варианты - как смотреть, с цензурой или нет. Это означает, что потребитель может выбрать, что смотреть.
Что касается конкретно телевидения, то на ТВ хватает резкости и так. Но следует учесть, что в наши дни, когда мы говорим телевидение, то мы сами себя обманываем. Есть создатели контента и разные формы его трансляции. Телевидения в том смысле, что мы понимали ранее, давным-давно нет. В этом смысле контент и Первого канала, например, и других федеральных каналов весьма разнообразен. Но когда выпускают контент в самой открытой форме, каналы-вещатели, которые входят в мультиплексы, и другие - конечно же, это отличается от того, что есть на стриминговых сервисах и в онлайн-кинотеатрах.
И вот тут вступает в тему важное обстоятельство. Понимание культуры в целом. Есть вещи, которые не приняты в приличном обществе. Например, на званом приеме не принято поздравлять людей, если это не воровская малина, веселыми матюгами. В этом смысле должны существовать определенные ограничения. И они не обязательно должны оформляться законодательно.
Неправильно смешивать жизнь в одну трудноразличимую кашу. Это означает, что мы должны понимать сложность и иерархию жизни: то, что есть моменты возвышенные и низкие. Все это для того, чтобы наша жизнь не была плоским серым разнообразием. И различие между низким и возвышенным языком важно для понимания культуры человека.
Иерархия - основа нашей культуры. Нам нужен и такой язык, и другой. Нам нужны слова и высокие, и грубые. Без этого нет жизни. Искусство и мегаконтент не могут не отражать этого, и в разных странах это принимает различные формы. Но суть - она одна и та же.
Подготовила Сусанна Альперина
В датском городе Орхус появились пешеходные переходы в 3D
Пока в городе всего три таких инновационных пешеходных перехода. До конца осени они появятся около всех школ в центре, а также на самых оживленных улицах Орхуса. Водители действительно притормаживают перед необычными пешеходными переходами, аккуратнее по ним стали двигаться и велосипедисты. Власти намерены в течение двух лет наблюдать за тем, как трехмерные пешеходные переходы повлияют на статистику аварий и нарушений скоростного режима.
Если количество ПДД существенно сократится, то инновационные переходы появятся и в других городах Дании. Однако далеко не все автолюбители в восторге от трехмерных переходов. Многие считают, что их появление на дорогах приведет к дополнительным аварийным ситуациям. Во-первых, некоторые водители, особенно пожилые, пугаются непонятных зебр и резко тормозят, рискуя попасть в аварию. Во-вторых, на необычных пешеходных переходах стали останавливаться желающие сделать эффектную фотографию для соцсетей. К тому же есть риск, что за несколько месяцев водители привыкнут к трехмерным зебрам и будут проезжать их также, как и раньше, без останововк. Так кстати произошло в Исландии, из-за чего там данная инновация не получила распространения.
В России уже была практика внедрения подобных 3D пешеходных переходов. В 2018 году в Казани впервые нарисовали такую "зебру" на дороге. Впрочем, просуществовала она не долго - до вечера. После чего ее убрали, и нарисовали всем привычный пешеходный переход. Дело в том, что с непривычки водители, увидев перед собой подобную инсталляцию, стали тормозить, буквально утапливая педаль тормоза в пол. Это могло обернутся резким всплеском аварийности для водителей. Есть другие способы обезопасить пешеходов.
Например, одно время прямо в переход, в асфальт начали монтировать светящиеся полосы, которые дублировали сигналы светофора. Подходит человек к переходу, а у него под ногами загорается красный свет. Но этот эксперимент был также признан неудачным и от него отказались. Дело в том, что он поощряет тех, кто идет, уткнувшись в экран своего смартфона, не смотреть по сторонам. Зачем, если под ногами все показывают.
Тут как раз эффективней действуют надписи прямо на переходе: стой, посмотри налево. Такие надписи, кстати, пришли из Лондона, с поправкой только на то, в какую сторону смотреть. В Лондоне таким образом пытаются уберечь от опрометчивого шага иностранцев, не привычных к левостороннему движению.
Буквально последнее ноу-хау, которые стали применяться в некоторых городах России, кстати, в той же Казани, а также в некоторых городах Подмосковья, - это смарт-переходы. Они оборудованы камерами, лазерной подсветкой и даже неким интеллектом. Когда пешеход подходит к такому переходу, этот интеллект зажигает луч света провожает пешехода через дорогу. Пешеход в таком случае прекрасно виден в темноте, да и движение луча привлекает внимание водителя.
Еще сравнительно недавно стали использовать проекционные переходы. Это когда переход не рисуется на асфальте пластиком или краской, а проецируется на него. У таких переходов тоже есть свои достоинства. Они не только видны в темноте, их не может закрыть грязью или замести снегом.
Подготовил Владимир Баршев
Власти Швейцарии будут платить агитирующим за прививку от коронавируса
Пока планируется, что выплачиваться они будут в форме купонов, которые можно будет монетизировать в кино, ресторанах и других заведениях такого рода.
Власти рассчитывают, что это подхлестнет забуксовавший темп вакцинации населения в Швейцарии, где не привито около 40 процентов населения.
Есть два варианта подтолкнуть человека вакцинироваться: метод "кнута" и метод "пряника". И то, и другое в России имеет под собой нормативно-правовую основу. Закон об иммунизации населения разрешает в экстренных ситуациях отстранять от работы (и не брать на работу) сотрудников, чьи обязанности подразумевают нахождение в зоне высокого риска по распространению инфекции. В "Аэрофлоте" с конца лета - начала осени непривитых пилотов стали отстранять от выполнения рейсов. В Красноярске недавно отстранили от работы учительницу, которая в прошлом году переболела COVID-19 и поэтому не считала нужным прививаться. Идет давление на медиков: поскольку они на переднем крае борьбы с инфекцией, даже если не входят в "красную зону", - в большинстве регионов от них требуют вакцинироваться.
Но в большинстве отраслей предпочитают действовать убеждением и поощрением. Например, награждают персонал дополнительным выходным в день прививки, а иногда дают еще и второй оплачиваемый выходной. Так действуют в крупных торговых сетях: Metro, "Азбука вкуса", Leroy Merlin. Многие работодатели стимулируют персонал деньгами и подарками. Например, материальное поощрение работником аэропорта Храброво в Калининграде составило 3,5 тысячи рублей, на АвтоВАЗе летом выплачивали по 1,5 тысячи. Другие сочетают дополнительные выходные дни и материальные поощрения, например, розыгрыши путевок в санаторий, членские карты в фитнес-клубы и бассейны.
Подготовила Ирина Невинная
В Греции школьники устроили массовые беспорядки
Все началось в минувший вторник, когда школьники, раздававшие политические листовки с левацкими и антинацистскими лозунгами, были атакованы неизвестными подростками у школы в пригороде Салоников под названием Ставруполи. Итогом этой "акции устрашения" со стороны приверженцев ультраправой идеологии, по данным греческих СМИ, стали несколько пострадавших. На следующий день, 29 сентября, поддержать избитых единомышленников к зданию учебного заведения пришли уже десятки школьников - левых активистов. Которые прихватили с собой не только осуждавшие последователей нацистской идеологии плакаты, но и критические по отношению к проводимой правительством Греции политики в сфере образования.
Этот политический перформанс быстро перерос в массовые беспорядки, во время которых собравшиеся на территории школы старшеклассники-праворадикалы начали закидывать своих оппонентов камнями, бутылками и даже коктейлями Молотова. Положить конец насильственному выяснению политических отношений между школьниками, часть из которых забаррикадировалась в классах, с трудом удалось полиции - к району ЧП были стянуты экипированные для подавления беспорядков сотрудники греческого ОМОНа. После применения слезоточивого газа и других спецсредств им удалось задержать шестерых облаченных в темные балахоны с капюшонами буйных школяров. Все из них оказались последователями ультраправых взглядов.
В крайне наэлектризованной атмосфере уже в четверг учащимся пришлось идти на занятия в окруженную со всех сторон бойцами ОМОНа школу - опасаясь новых беспорядков полиция решила перестраховаться. И сделала это явно не напрасно, поскольку в пятницу, 1 октября, уже в другом районе Салоник - Эвазмосе - произошли аналогичные события. Там юные праворадикалы также устроили вылазку, во время которой перекрыли подходы к школе мусорными баками, устроили баррикады и подожгли их. В учителей, попытавшихся было успокоить подрастающее и не в меру политически активное молодое поколение, полетели камни. Прибывшим освещать происшествие тележурналистам также досталось не по-детски. Как следствие, по данным газеты Kathimerini, еще 38 подростков были задержаны по обвинениям в организации беспорядков и отправились в местные отделы полиции.
Вскоре пришла очередь возмущаться столь опасными событиями родителей учащихся, которые в присущем грекам эмоциональном порыве напористо попытались получить объяснения от школьного руководства. Правда, разговаривать с ними никто не стал. По данным одного из греческих новостных порталов, это объясняется тем, что директор и ряд учителей школы в Ставруполи сами являются приверженцами ультраправой идеологии и именно поэтому не мешали своим юным единомышленникам.
Здесь надо отметить, что ведущая греческая партия такого толка - неонацистская "Хриси авги" ("Золотой рассвет") - уже как год признана преступной организацией, а ее лидер Николаос Михалолиакос вместе с дюжиной своих однопартийцев и экс-депутатов парламента Греции находятся в тюрьме. Впрочем, это нисколько не мешает запрещенной политической силе активно присутствовать в информационном пространстве страны и вербовать себе новых сторонников среди молодежи. Так, по следам событий в Салониках молодежное крыло "Хриси авги" быстро распространило заявление в поддержку тех, кто атаковал пролевацких школьников-активистов.
Беспрецедентность произошедшего косвенно подтвердила и министр образования Греции Ники Керамеос. Которая в своем заявлении по факту школьного бунта в Салониках призвала тщательно расследовать этот феномен. "Изолированные группы рушат имидж наших школ как пространства для получения знаний, креативности и свободного мышления. Мы не будем терпеть насильственное поведение", - заявила Керамеос.
Впрочем, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", один из жителей Салоник по имени Андреас высказался куда жестче о том, до чего довел неконтролируемый властями политактивизм в греческих школах. "К сожалению, наше правительство долго не обращало внимания на данную проблему. И это наряду с затянувшимся экономическим кризисом довело Элладу до такого состояния, что все больше людей, включая молодежь, оказываются жертвами неонацистской идеологии, - пояснил собеседник. - Как правило, эти ребята малообразованны и никогда не выезжали за рубеж. Значительная часть из них в итоге попадает в армию, а затем в полицию, которая также сильно заражена ультраправыми взглядами. Стычки и беспорядки на митингах в центре Афин и других греческих городов - уже давно рутина. Но я не припомню, чтобы что-то подобное событиям в школе Салоник раньше происходило у нас в стране, а это очень тревожно".
Владимир Лукин, политик, историк, профессор ВШЭ:
- Если говорить о корневых причинах молодежных протестов, то, к большому сожалению, они зиждутся на некоторой особенности миропонимания и эмоционального настроя молодежи.
В молодости чувства обострены, а мысли настроены на свою исключительность и уверенность в том, что смысл твоего существования в исправлении всех неурядиц современного мира радикальным образом. Помните гамлетовское: век вывихнут, а я родился на свет, чтобы вправить его. Гамлет был молодым человеком. И его чувства воспроизводятся вот уже много веков.
Это глубоко и серьезно: я родился не просто так, я особенный, и должен своей жизнью сказать что-то очень веское. Но свое "веское" сказал и Герострат, разрушив одно из чудес света, и молодой Гагарин с его "Ну, поехали". Так что желание самовыражения молодежи неизбежно, актуально и неотложно. Оно - при разных исторических обстоятельствах и особенностях самих поколений - воспроизводится в каждом из них. Тот всплеск молодежного (и надеюсь, не очень большого) протеста, что мы переживаем сейчас, и в прошлом происходил многократно.
Беда в том, что исход таких протестов может быть трагичным. Если посмотреть на всю гамму экстремистских молодежных проявлений - от штурмовиков Адольфа Гитлера до полпотовцев в Кампучии - то можно обнаружить разную степень конструктивности, деструктивности, гибельности, возвышенности, и, наоборот, низменности проявления их намерений. Сходство только в темпераменте, формах проявления и обожествлении самого себя. Вспомните лозунг французских социалистов 1968 года "Вся власть воображению!". С явным презрением к тому, что находится за пределами этого воображения.
Можно было бы привыкнуть к постоянному воспроизводству молодежных протестов, но беда в том, что борьба с ними прямым подавлением часто расширяет их и подпитывает их героическое или псевдогероическое начало.
А самый конструктивный - хотя не быстрый и трудный - способ противостоять этому, не голое давление и упор на то, что, "как есть, так и должно быть, а все остальное прижмем к ногтю", а противопоставление этому попыток конструктивной вовлеченности молодежи в жизнь - системы социальных лифтов и социального самовыражения. Я не случайно вспомнил о Гагарине - это блестящий пример конструктивного вовлечения молодых людей в главные сюжеты жизни, но это произошло тогда, когда человечество в целом делало большие шаги в своем развитии.
Но если не обращать внимания на это, то протесты будут возвращаться. Помните, как у Коржавина - "Мы живы, и наше с тобой нетерпение еще посетит не одно поколение".
Дихотомия же между конструктивной и деструктивной героикой в современной молодежной истории проявляется в возникновении экстремальных крыльев. С одной стороны, мир глобализируется, и мы видим, что на национальном уровне не перешибить ни крупные пандемии, ни климатические изменения, ни нарастающие тектонические катастрофы. И потребность вовлеченности человека в решение глобальных проблем объективно велика, и будет оставаться серьезным позитивным мотиватором для молодых людей. Хотя в мировой политике эта потребность не осознана или осознана в явно недостаточной степени.
Но с другой стороны, есть и глобальная негативная реакция на глобализм. Возросшие возможности переселения людей из одного уголка земли в другой и неизбежное при этом нарастание глобальных процессов - порождает очень серьезный дискомфорт в привычном быту человека, в его культурном укладе, а следовательно, и в сознании, и в мотивировках многих людей. Мы не привыкли к такому смешению, а то и слиянию с иными цивилизациями, и это тоже порождает конфликты.
Именно такими чувствами во многом порожден правый экстремизм. И эти чувства не простые, они укорены в общественном сознании.
Так что, читая о молодежных протестах, нам стоит вспоминать 20-е годы XX века, когда на улицах Гамбурга, Берлина и Мюнхена выступали вооруженные молодые люди с одной стороны от красного Рот Фронта, а с другой - от коричневых штурмовиков.
Их противостояние на улицах было драмой, но окончательная победа кого-то из них становилась национальной, а то и всемирной трагедией.
Что этому противопоставить? Только позитивные действия власть имущих, или, я бы сказал, мейнстримовцев. Они должны расширять возможности для включения наиболее активной молодежи с ее альтернативами в свои ряды. Потому что если этого не делать, то возможности для молодежи будут сужаться. А экстремистские настроения на левом или правом фланге, а также на фланге религиозного экстремизма - нарастать. И это чревато трагедиями.
Поэтому, на мой взгляд, ответ должен быть на глобальном, а не на узконациональном уровне, и он должен сопровождаться глубоким пониманием происходящего и политическим предвидением. Тут важны одновременно дар убеждения и способность идти на компромисс с иными мнениями.
Лозунг "Тот, кто не с нами, тот против нас" сегодня лучше сменить на "Все, кто не против нас и не прибегает к милитаризированным формам протеста, - с нами!"
Подготовила Елена Яковлева
Итальянские подростки не особо привыкли выражать свою гражданскую позицию. Выйти на улицы городов их сумели вынудить лишь такие серьезные проблемы, как негативные последствия пандемии и изменение климата.
Символом недовольства дистанционным образованием, к которому прибегли итальянские власти во время второй волны глобального ЧС, стала 12-летняя Анита Яковелли из Турина. На протяжении нескольких недель девушка ежедневно устраивала одиночный пикет напротив закрытого на замок здания, усаживалась за парту и демонстративно делая уроки в защитной маске, демонтируя тем самым свое несогласие с политикой властей, "навязывающих удаленку". По примеру Аниты тысячи учащихся по всей стране стали устраивать подобные акции в рамках протестного движения "Школа будущего". Их напор сработал - новый учебный год в Италии проходит в очном режиме.
Еще одной "героиней" итальянских подростков стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. 1 октября с ней плечо к плечу они гордо вышагивали во время крупной манифестации в Милане, посвященной климатическим изменениям. Кроме того, в акции "Пятница во имя будущего", которую возглавляет Тунберг, также приняли участие студенты и школьники из Рима, Венеции, Турина, Бари и других городов.
Эти акции носили мирный характер, поэтому власти относятся к ним сдержанно, позволяя подрастающему поколению выражать свою точку зрения.
Подготовила Нива Миракян, "Российская газета" (Рим)