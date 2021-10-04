Площади посевов технической конопли в России в последние несколько лет ежегодно удваиваются. Такой рост обусловлен, с одной стороны, эффектом низкой базы. С другой - интересом аграриев к новой культуре.

Правда, в 2020 году динамику роста притормозила пандемия. Весной 2020 года, когда ситуация была неясна, ввели карантин и многие не успели выйти в поля.

Площадь сева в 2020 году составила 10,8 тысячи гектаров. Думаю, что после снятия ограничений рост возобновится. Но многое упирается в проблему сбыта. Не везде выращенный урожай можно выгодно продать. Конопля не такая "волатильная" культура, как пшеница или подсолнечник. А создать собственное перерабатывающее предприятие дорого.

Чем хорошая конопля? Самый интересный и большой рынок для применения этой культуры - фармакология. Но в России использование конопли в этой отрасли пока запрещено. Интересно также производство бумаги, биоразлагаемого и органического пластика, особо прочных композитов, пороха. Однако бумажная промышленность сдает позиции, и это серьезный сдерживающий фактор для инвесторов.

Исходя из законодательных и технических реалий перспективный рынок для конопли в России - текстиль. Есть и промышленный опыт, и спрос. Но пока такой продукции мало. Сейчас видим быстрый рост в продовольствии. Это происходит на волне интереса к "здоровым" продуктам. Но через два-три года рынок в России достигнет насыщения. Если мы не изменим законодательство и будем делать продукцию только из семян конопли, начнется стагнация. Нужно, чтобы законы стали либеральнее, и производители могли активнее использовать в производстве зеленую массу.

Пока сохраняются проблемы с таможней для экспортеров. Нужно либо отрабатывать практику отгрузки через таможенные пункты, либо менять законодательство. Если говорить в целом о законодательстве, то с документами, касающимися выращивания и первичной переработки конопли особых проблем нет. Но по новым продуктам, особенно не из семян, а из зеленой массы, - закон неоднозначен. Сложно доказать, что использовались сорта, разрешенные к выращиванию.