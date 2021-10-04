Дэниел Крэйг получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Британский актер Дэниел Крэйг, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, получит собственную именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщает Hollywood Walk of Fame, которая будет проводить трансляцию торжественного мероприятия на своем сайте.

Церемония пройдет 6 октября в 18:30 местного времени (7 октября в 04:30 утра по московскому времени).

Символично, что звезда Крэйга расположится рядом со звездой Роджера Мура, который также исполнял роль Бонда. Продюсер Анна Мартинес рассказала, что памятный знак будет размещен по адресу Голливудский бульвар, 7007, что, по мнению организаторов, должно привести в восторг поклонников знаменитого секретного агента.

На мероприятии, помимо самого виновника торжества, будут присутствовать представители Торговой палаты Голливуда, продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также актер Рами Малек ("Богемская Рапсодия", "Мистер Робот").

Дэниел Крэйг - 53-летний актер британского происхождения получил широкую известность, когда сыграл Джеймса Бонда в фильме "Казино "Рояль". Позднее он принимал участие в других фильмах бондианы - "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр". Помимо этого, Крэйг снимался в экранизации "Девушки с татуировкой дракона" и детективе "Достать ножи".