Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше

Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) становится выше. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При COVID-19 возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, что повышает риск заболевания ОРВИ, пишет ТАСС.

Исаев добавил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение коронавируса больше влияют не перенесенные ОРВИ, а наличие хронических заболеваний - диабета, нарушений гемостаза, воспаления.

Эксперт отметил, что важно избегать скоплений людей и соблюдать масочный режим. Это частично поможет защитить себя от всех видов ОРВИ и коронавируса.