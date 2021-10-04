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Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook

Текст:   Иван Черноусов
04.10.2021,  
22:05
Социальные сети Facebook, WhatsApp и Instagram, принадлежащие компании Facebook, недоступны уже более 3 часов. "РГ" обратилась к экспертам с вопросом о том, какие альтернативы есть у лидеров рынка социальных сетей.

"Это самый масштабный сбой в Интернете за последние годы, - говорит основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова. - Такого, чтобы одновременно сразу легли и Facebook, и Instagram, и WhatsApp на несколько часов подряд, не было точно. Пользователи вынуждены искать альтернативы. Это могут быть Twitter, Trello и TikTok, особенно если хочется отвлечься от рабочих задач. Старый добрый e-mail как способ коммуникации тоже никто не отменял".

Генеральный директор коммуникационного агентства "Лампа" Евгения Лампадова в качестве альтернативы Facebook предложила использовать "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Также можно воспользоваться Telegram и Slack", - добавила она.

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"В качестве альтернативы WhatsApp можно попробовать TamTam или старый добрый IСQ. Еще есть вариант со Snapchat", - рассказывает директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.