Эксперты спрогнозировали рост ВВП

Российский ВВП по итогам года вырастет на 3,9%, до 120,4 трлн руб., годовой темп инфляции достигнет 6,1%, а курс доллара составит 72,3 руб. Такой прогноз сделали эксперты Coface - международной группы, специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками. Исследование есть у "Российской газеты".

Прогноз экспертов пессимистичнее, чем у Минэкономразвития и ЦБ. По оценкам министерства, ВВП в этом году вырастет на 4,2%, а темпы роста инфляции составят 5,8%, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция ожидается в 2021 году на уровне 5,7-6,2%, в рамках базового сценария развития экономики темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5%.

По данным Coface, в первом полугодии 2021 года быстрее всех растут отрасли, ориентированные на экспорт, а также розничная торговля и сфера услуг, которые пострадали от карантинных локдаунов сильнее других. Автопром и строительная промышленность стали драйвером рыночного роста в первом полугодии, уточнили в компании.

"Несмотря на то что промышленность в последние несколько месяцев несколько "забуксовала", пока нельзя говорить о том, что потенциал восстановления российской экономики исчерпан, - считают эксперты. - В ближайшем будущем "разогревать" национальный рынок будут сфера услуг, сектор общественного питания, транспортная отрасль. Кроме того, добывающая промышленность, один из главных двигателей экономики РФ, также увеличит вклад в ВВП - участники ОПЕК+ договорились об ослаблении ограничений на выработку нефти, в связи с чем доходы бюджета в скором временем вырастут".

Значительной проблемой остается высокая инфляция, подчеркивают аналитики. Цены на мировых рынках сырья растут, расходы на логистику увеличиваются из-за "кризисных" дисбалансов в секторе, а спрос в некоторых отраслях до сих пор значительно превышает объемы предложения. Эксперты считают, что последовательное повышение ключевой ставки Центробанком позволит сдержать темпы инфляции и в среднесрочной перспективе вернуть ее к целевой планке регулятора в 4% или ниже.

"Самая большая угроза росту ВВП сейчас - это новая волна заражений коронавирусной инфекцией, что может привести к новым ограничениям и в так пострадавшей сфере услуг, а также сдержать рост производства, - считает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. - Если этот негативный сценарий реализуется, рост ВВП на конец года может составить всего 3,5%".

Курс рубля, по словам экспертов, зависит от распространения COVID-19 в мире, связанной с этим динамики цен на товары, мировой инфляции, а также геополитической обстановки. Если геополитические риски реализуются (такие как новые санкции на госдолг), курс рубля может составить 76-78 руб. и даже выше, считает Гришунин.

"Российская экономика, действительно, восстановилась и даже немного превзошла докризисный уровень, но потенциал восстановительного роста практически исчерпан, нужны его новые источники - поддержка внутреннего спроса (прежде всего домашних хозяйств с высокой склонностью к потреблению и в то же время с низкой склонностью к импортированию (то есть потреблению импортных товаров) - это низкодоходные слои населения. Также необходимо снизить уровень неопределенности и повысить уверенность бизнеса, что позволить повысить склонность к инвестированию, то есть увеличит долю прибыли, идущую на инвестиции", - считает заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Автопром и строительная промышленность стали драйвером рыночного роста в первом полугодии в силу постпандемических структурных изменений в спросе - усиление желания населения к автономизации передвижения и проживания, а также в силу стремления получить комфортное второе жилье за городом (из-за угроза пандемий), пояснил Миронов.

Роль сферы услуг, в частности, общественного питания и пассажирского транспорта как драйверов экономического роста, может оказаться под вопросом из-за нового подъема заболеваемости ковидом в России и вероятных эпидемиологических ограничений, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз роста экономики России на 2021 год с 3,7% до 4%, а Fitch до 4,3%.