Газ в Европе резко дешевел на новостях о заполнении "Северного потока-2"

Стоимость газа на торгах в Европе начала стремительно падать после новостей о начале тестирования первой нитки газопровода "Северный поток-2". По состоянию на 18.20 мск на хабе TTF в Нидерландах она составила 1160 долларов за тысячу кубометров.

При этом сначала - по данным торгов на бирже ICE - она опускалась до 1124 долларов за тысячу кубометров. Хотя всего несколькими днями ранее стоимость газа в Европе превышала 1200 долларов.

"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока-2" сегодня, 4 октября. Начало тестирования газопровода одобрило и Датское энергетическое агентство. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Всего в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.