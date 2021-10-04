"Горячая линия" помощи людям с дислексией появится в России

Совсем скоро в стране заработает "Горячая линия" помощи людям с дислексией. Ее разработку заканчивает Ассоциация дислексии, заявила учредитель организации Мария Пиотровская.

Она сообщила ТАСС о том, что "Горячая линия" завершает процесс экспериментальной работы и открывается для всех желающих в ближайшее время. "Из любого места в определенное время, которое будет обозначено, будет доступен телефонный звонок для специалистов, родителей и даже детей, которые смогут позвонить и задать вопрос, что делать, куда обращаться, как избежать буллинга в школе", - сказала Пиотровская.

Она объявила о начале третьей Международной недели осведомленности о дислексии, которая в 2021 году пройдет в офлайн-формате. Она будет проходить на территории двух музеев - Государственного музея имени Пушкина и Музея современного искусства в Москве.

Также до конца года Ассоциация дислексии проведет Всероссийское родительское собрание при поддержке министерства просвещения России.