Губернатор Денис Паслер о планах восстановления экосистемы бассейна реки Урал

На XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил объединить все мероприятия и планы по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна Урала в комплексную программу. Лидер региона поблагодарил президента России за поддержку этих инициатив.

Совместная работа в сфере экологии стала главной темой пленарного заседания форума. Мероприятие с участием руководителей ключевых министерств и глав субъектов двух государств проходило по видеосвязи. Заседание провели президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обсуждались вопросы по сохранению экосистемы Урала (Жайык), Иртыша (Ертис) и других крупных рек, а также темы биоразнообразия и изменения климата.

- Мы все хорошо знаем, что Урал, как и Иртыш, это две большие реки, протекающие по России и Казахстану, и они имеют для наших стран действительно очень важное экономическое, природное и даже культурное значение, - отметил Владимир Путин. - Неслучайно для сохранения экосистем бассейнов Урала и Иртыша приняты и успешно реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие существенное наше совместное участие во всех этих мероприятиях - научно обоснованных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке сточных вод. Есть идея синхронизировать работу по двум этим программам, подготовив по ним соответствующие "дорожные карты", что, на мой взгляд, абсолютно правильно.

Глава Оренбуржья Денис Паслер рассказал о сотрудничестве в сфере сохранения Урала. В конце прошлого года была принята соответствующая программа - первый синхронизированный проект двух государств в области экологии. На ее основе разработана "дорожная карта" по оздоровлению бассейна реки для регионов, где протекает Урал - Оренбуржья, Челябинской области и Башкортостана. Документ включает в себя предложения ученых и общественников.

Прежде всего, это строительство и модернизация очистных сооружений. Основная часть их была создана в 70-80-е годы прошлого века и уже не соответствует современным экологическим стандартам. Эту работу необходимо провести в 32-х крупных населенных пунктах в бассейне Урала. В результате сброс неочищенных стоков в Урал сократится более чем на 30 процентов.

Второе направление - экологическая расчистка русел. Она будет проводиться в основном в границах населенных пунктов. Всего запланировано расчистить около 100 километров территорий. Третья часть работы - создание новых и модернизация существующих гидротехнических сооружений. По словам Дениса Паслера, по всем этим направлениям работа уже ведется. Вот что сказал глава региона, обращаясь к президенту:

- Сегодня пришло время объединить все мероприятия и планы в рамках единого документа - комплексной программы по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. От имени всех регионов, которые находятся в бассейне реки Урал, я хотел попросить вас дать поручение правительству Российской Федерации поддержать инициативы по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Мне остается поблагодарить вас за поддержку. Это поможет решить экологические, экономические и социальные проблемы наших регионов - Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан.

Кстати

На XVII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин сообщил, что в 2022 году очередной межрегиональный форум должен состояться в России, для этого намечен Оренбург. "Я приглашаю всех к нам в гости и надеюсь, что мы сможем собраться уже в очном формате", - обратился к участникам встречи глава государства.

Денис Паслер заверил, что регион готов к проведению этого масштабного события: "На Оренбургскую область как на приграничный субъект Российской Федерации приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы - около 2000 километров. Мы активно взаимодействуем с коллегами как в решении экологических проблем, так и во многих других сферах. В этом году впервые на территории Оренбуржья проблемы спасения реки Урал обсудили на уровне министров двух государств. Товарооборот Оренбургской области с Республикой Казахстан ежегодно растет не менее чем на 10 процентов и по итогам 2021 года ожидается на уровне 250 миллионов долларов".