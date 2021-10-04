Губернаторы попросили Мишустина расширить обязательную вакцинацию от COVID-19

Наблюдаемая в России в последние дни динамика коронавируса вызывает серьезное беспокойство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Губернаторы попросили правительство включить вакцинацию против заболевания в национальный календарь прививок и распространить обязательную прививку на новые категории населения, в том числе на студентов.

"Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах - в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", - отметил глава кабинета министров на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. На федеральном уровне, заверил он, правительство продолжит принимать меры, чтобы система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь.

Во всех без исключения регионах, по словам Мишустина, созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, сформирован резерв препаратов. "Однако уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции", - констатировал премьер. Положение осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд.

Ситуацию с вакцинацией наглядно, в цифрах описал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: "В пике мы вакцинировали где-то 50-70 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 10 тысяч". В этой связи он попросил правительство подумать о внесении вакцины против коронавируса в национальный календарь прививок. "Считаем, это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей", - считает руководитель области.

Москва одной из первых приняла решение об обязательной вакцинации ряда групп, которые работают с населением. В настоящее время 67 процентов в них привились двумя компонентами вакцины и 73 процента - одним компонентом, рассказал о текущих результатах мэр города Сергей Собянин. Но столичные власти видят дополнительные возможности для увеличения объемов вакцинации. В том числе власти города думают возобновить проведение стимулирующих лотерей. "В ближайшее время, наверно, снова вернемся к этой практике", - заявил столичный градоначальник, сославшись на большой интерес среди граждан.

Были заявлены предложения, чтобы распространить обязательную вакцинацию против COVID-19 на новые категории населения. "Как минимум хотел предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Второе - увеличить охват вакцинацией сотрудников организаций до 80 процентов от общего списка работающих".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание всех руководителей субъектов Федерации, что набор инструментов для противодействия инфекции отработан, а их выбор определяется ситуацией на местах. "На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации выбор этих мер, как правило, адекватен эпидситуации, но еще раз хочу вернуться к тому, что контроль за соблюдением этих мер - это самая главная и самая острая задача", - указала она.

На прошлой неделе Михаил Мишустин поручил ведомству проанализировать, как в регионах ведется противокоронавирусная работа. Ряд вопросов возник по контролю масочного режима. Особенно в тех субъектах Федерации, где рост заболеваемости превышает средний по стране показатель. В них, по словам Поповой, количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний минимально - менее 10 за весь сентябрь. Высокие проценты - более 20 - сегодня демонстрируют 12 регионов. Так, в Брянской области это 22 процента, в Севастополе - 34 процента, в Орловской области - 27 процентов. В стране в целом по итогам прошлой недели повышение достигло 14 процентов.

Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах - в два раза больше, чем в это же время в прошлом году

"Рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают гораздо чаще, чем люди в других возрастах", - констатировала Анна Попова. В 24 регионах для лиц старше 65 лет снят запрет на определенные ограничительные мероприятия, защищающие этих людей. "В 21 субъекте из 24, где такой запрет снят, мы сегодня отмечаем рост заболеваемости именно среди этой возрастной группы населения", - заявила главный санитарный врач страны.

Массовые мероприятия остановлены по всей стране, и оснований для их проведения нет, заметила Попова. Исключения составляют случаи, когда они организуются как мероприятия, свободные от коронавирусной инфекции. "Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", - сказала глава Роспотребнадзора. По действующим санитарным нормам только два региона могут проводить мероприятия с участием 1-3 тысяч человек.

Между тем

Михаил Мишустин выделил дополнительно из резервного фонда правительства более 1,9 миллиарда рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок. Финансирование позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли. В апреле кабинет министров уже направил на эти цели почти шесть миллиардов рублей, а в 2020 году - свыше трех миллиардов.

Тем временем

Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на 1 октября мероприятия с численностью участников до 500 человек разрешены в 48 регионах. 11 субъектов могут проводить мероприятия с численностью участников 501-1000 человек, еще два региона - 1000-3000 участников.

"Роспотребнадзором в качестве пилотного варианта при проведении массовых спортивных мероприятий было согласовано увеличение численности зрителей, но только при условии допуска зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание", - добавили в Роспотребнадзоре.

Подготовил Михаил Загайнов