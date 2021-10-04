Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook

В СМИ появилась неподтвержденная пока информация, что в Даркент утекли данные 1,5 млрд пользователей Facebook. В настоящее время данные юзеров этой соцсети якобы продаются на хакерском форуме, сообщает Business Insider.

4 октября по всему миру наблюдается массовое отключение онлайновых ресурсов. Глобальный сбой накрыл WhatsApp и Instagram, а также затронул сервисы Google, Facebook, Twitter и другие крупные площадки.

В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.