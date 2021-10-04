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Рубрика: Происшествия

Юрист предупредил об опасности платежей с чужой банковской карты

Расплачиваться чужой банковской картой опасно, поскольку закон расценивает такие действия как мошенничество. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Он напомнил в беседе с агентством "Прайм", что сама карта - пластиковое изделие - принадлежит не человеку, а кредитно-финансовой организации, которая ее выпустила. А вот расчетный счет, приложением к которому она является, - это собственность держателя карточки.

В случае, если вы обнаружили утерянную кем-то банковскую карту, не нужно искать человека, имя которого латинскими буквами написано на карте. Ее можно просто отдать в ближайшее отделение банка, который выпустил карту, либо, если карта найдена в торговой организации, ее представителю.

А вот за попытку расплатиться найденной банковской картой предусмотрено уголовное наказание. Современные системы видеонаблюдения позволяют четко установить время, место и личность того, кто платит чужой картой. А если речь идет о группе лиц, то это утяжеляет состав и вину, наказание может составить до пяти лет лишения свободы, предупредил Соловьев.

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