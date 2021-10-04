Как студенту сэкономить на покупке техники или ПО для учебы

Начался учебный год, многие студенты спешат обзавестись новой техникой или программами для учебы. Но при этом далеко не все знают, что у IT-компаний есть специальные предложения для студентов, позволяющие приобретать технику и ПО со скидкой. Некоторые программы можно и вовсе получить бесплатно, предъявив скан студенческого.

Apple давно предоставляет студентам и школьникам скидки на технику. На сайте компании есть специальный раздел "Образование", где представлены ноутбуки MacBook Air, Pro, планшеты iPad 9, Air, Pro и mini со скидками. Например, обычная стоимость iPad Pro диагональю 11 дюймов с объемом памяти в 128 Гб составляет 77 990 рублей, а в магазине для образования она составляет 74 870 рублей. Но самые "интересные" скидки на компьютеры Mac - MacBook Air в обычном онлайн-магазине стоит 99 990 рублей, в магазине для образования - 93 991 рубль.

Скидки для учащихся есть и у Microsoft. Например, школьники, студенты и даже учителя и преподаватели имеют право на бесплатное использование подписки Microsoft Office 365. "Мне удалось ее оформить, указав на сайте студенческую почту, - рассказывает Егор, студент 1-го курса факультета Информатики и систем управления МГТУ им. Н.Э. Баумана. - Приятным бонусом является место в OneDrive, там всегда есть доступ к документам, с которыми можно работать откуда угодно. А будущие программисты могут скачать среду разработки Visual Studio 2019 бесплатно на официальном сайте компании". Вузы и сами работают с вендорами. "Примерно за неделю до начала учебы мне прислали данные от моей учетной записи в вузе, она предоставляет возможность бесплатно пользоваться приложениям Microsoft Office 365 на пяти устройствах и хранить все документы в облаке. Это очень удобно", - рассказала Дарья, первокурсница Финансового университета при правительстве РФ.

Autodesk, разработчик системы 3D-проектирования AutoCAD, дает возможность студентам бесплатно пользоваться своей программой. "Поскольку я обучаюсь в техническом вузе, мне приходится сталкиваться с инженерными программами, одна из них - это AutoCAD. Доступ к ней для студентов бесплатный, но получить его достаточно сложно, для этого мне пришлось взять в деканате справку, подтверждающую факт обучения, и загрузить ее на сайт компании в личный кабинет. За два дня все проверили и предоставили доступ", - добавляет Егор.

Студентов тяжело представить без музыки. В этом году высокобальникам ЕГЭ "Яндекс" давал бесплатную подписку "Яндекс.Плюс" на год. В подписке также есть "Кинопоиск": всегда есть выбор что посмотреть. Когда закончится, можно рассмотреть и альтернативные варианты: Apple Music, Spotify, "ВКонтакте".

Цена студенческой подписки на Apple Music - 75 рублей в месяц. Для ее оформления в приложении Apple Music нужно доказать, что пользователь является студентом, и затем подтвердить статус учащегося на сайте UNiDAYS, где необходимо пройти проверку. После того, как служба проверит документы, доступ к студенческой подписке будет открыт.

"ВКонтакте" также предлагает подписку на музыку по аналогичной цене. Для этого необходимо написать в техническую поддержку социальной сети и прикрепить фото студенческого билета и свой снимок со студенческим. В описании на сайте говорится, что фотографии должны быть в высоком разрешении, в документе четко различимы фамилия, имя и печать.

Подписка на Spotify стоит 85 рублей в месяц и доступна для студентов аккредитованных колледжей и университетов, проверенных компанией SheerID. Чтобы получить ее, нужно войти в аккаунт на портале учебного заведения или загрузить документ, подтверждающий зачисление. Проверка занимает около 72 часов.

Будущих дизайнеров и специалистов по работе с видео заинтересуют скидки от компании Adobe - разработчиков программы для редактирования фото Photoshop и обработки видео Premier. Если для обычных пользователей подписка на 20 приложений Adobe обойдется в 2138 рублей в месяц, то для школьников и студентов - 1236 рублей в месяц. Предложением также могут воспользоваться и преподаватели.

YouTube предоставляет студентам доступ к премиум-версии без рекламы со скидкой. Она стоит 125 рублей в месяц вместо обычных 199 рублей. Для оформления студенческой подписки нужно быть студентом высшего учебного заведения страны, в которой доступны студенческие подписки YouTube (Россия входит в их число). Учебное заведение должно соответствовать определенным требованиям, за соблюдением которых следит компания SheerID, говорится на сайте технической поддержки Google. Чтобы проверить, подходит ли учебное заведение, нужно открыть страницу студенческой подписки YouTube Premium и выбрать пункт "Попробовать бесплатно". Далее ввести название учебного заведения в форме SheerID. Если оно появится в списке, значит студенческий тариф доступен. Кроме того, можно обратиться в службу технической поддержки для подтверждения статуса студента.

У "Сбера" также есть вариант подписки "СберПрайм" для молодежи в возрасте от 14 до 21 года. Она позволяет пользоваться сервисами, входящими в экосистему компании: например, онлайн-кинотеатром Okko, музыкальным стриминговым сервисом "СберЗвук", доставкой еды Delivery Club и другими. Ее цена составляет 149 рублей в месяц вместо обычных 199 рублей. Подписка оформляется в мобильном приложении "Сбер" или в личном кабинете на сайте банка.