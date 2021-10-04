Кто рассчитает баланс между сохранением природы и развитием туризма

Честно говоря, у меня вызывает неподдельную радость, что мы, наконец-то, отвели взгляд от заграничья, оглянулись и начали узнавать свою страну. И планы грандиозны. Число туристических поездок внутри страны к 2030 году должно вырасти более чем в два раза - с 65 миллионов до 140 миллионов в год. И верю, что так это и будет. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" обязательно сработает. Но вопрос у меня в другом. Побывав в некоторых местах туристического рая, побродив по их тропам, сказочным и неповторимым, невольно задумываешься: а заинтересованы ли в регионах в росте турпотока - и не с точки зрения развития сервиса, а с точки зрения экологической безопасности территорий?

Сам нацпроект, судя по его паспорту, не об этом. Он о доступных туристических услугах, о новых средствах размещения, о создании рабочих мест в отрасли, обучении специалистов... Это настроение, безусловно, чувствуют и участники отрасли: развивать, наращивать, увеличивать. А просчитаны ли риски, которые влечет такое развитие? Оценили ли антропогенную нагрузку, которая ляжет на регион, раскрывший свой туристический потенциал? Разработаны ли механизмы компенсации вреда?

- Об этом власти пока не думали, пока важнее обеспечить рост турпотока, решить острые инфраструктурные вопросы, - делится наблюдениями Юлия Калюжная, исполнительный директор томского отделения Русского географического общества, автор туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири".

- Туристы, понятно, платят деньги, но... кому-то, мне-то что с того? Я только выгружаю и выгружаю мусор, - дополняет ее и коротко формулирует свое наболевшее глава одного из муниципалитетов в Республике Алтай, где столкнулись с наплывом туристов еще в 2020-м, когда в регион чуть ли не в ежедневном режиме полетели чартерные рейсы из столиц.

Муниципалитет при этом заметных дополнительных доходов, по его словам, не увидел. К сожалению, и республика в целом немного зарабатывает на туризме. Вклад отрасли в валовый выпуск товаров и услуг на территории республики, по данным регионального министра природных ресурсов, экологии и туризма Екатерины Поваровой, в допандемийном 2019 году едва превысил четыре процента. Это немногим больше четырех миллиардов рублей в год. Республика не смогла разбогатеть на туризме даже в 2020-м, когда берег Катуни был облеплен туристами, как пляж Сочи в летний сезон. Региональные налоги от туротрасли в 2020-м даже снизились: если в предыдущем туризм принес в казну республики 264 миллиона рублей, то в прошлом - 194. При этом в прошлом году Республика Алтай стала едва ли не единственным регионом в стране, где турпоток вырос.

С экономикой вроде ясно, а вот антропогенную нагрузку, которую, безусловно, почувствовала территория, даже никто не измерял: ни в абсолютных значениях, ни в процентах... Муниципалитеты, просто вывозили мусор и гадали, откуда взять деньги.

- Между тем, при организации туризма, - рассказывает "РГ" старший преподаватель кафедры природопользования геолого-географического факультета Томского государственного университета Евгений Сережечкин, - существует методика определения рекреационных нагрузок при организации туризма, которая отработана еще в середине 80-х годов прошлого столетия. И, представьте себе, там учитывается довольно большое количество факторов: количество отдыхающих на единицу площади, время и виды отдыха, стадии дигрессии растительности... Эти показатели могут быть использованы для моделирования допустимой сезонной или годовой рекреационной нагрузки.

Но видимо, пока не до методик. И напрасно. Жители туристически привлекательных районов, как выясняется, не особенно рады ожидаемому росту числа гостей. В разговорах это высказывали собеседники и корреспонденту "РГ", и тот же Евгений Сережечкин замечает:

- Со студентами мы в этом году работали на территории национального парка "Заповедное Прибайкалье" - изучали вопрос регулирования туристов на подведомственной территории. И в разговорах с местными жителями становилось ясно - эта тема их очень волнует и они обеспокоены наплывом туристов...

Вспомнился, кстати, рассказ бывалого путешественника. По его словам, России, взявшейся развивать туристическую отрасль, неплохо бы изучить опыт Бутана. Это маленькое королевство в Гималаях пускает к себе туристов. Но берет с человека, желающего посетить их страну, 250 долларов в день. И заплатив солидную сумму, турист в Бутане движется по четкому маршруту, буквально по чек-листу: если он не доберется из точки А в точку Б за определенное время, гид потеряет лицензию. Южный склон Гималаев в безопасности - такие туристы его не вытопчут и точно ничего не напишут на скале.

Понятно, что российские просторы, возможно, такой защиты не требуют. Тем не менее нам пора определиться с приоритетами и рассказывать о них жителям региона. К примеру, много копий было сломано при поиске баланса между туризмом и экологией в Республике Алтай, власти которой активно включились в работу по новому нацпроекту. Глава республики Олег Хорохордин недавно объявил о практически готовом мастер-плане по развитию туристских территорий, подчеркнув, что приоритетом все же остается сохранение природы. А вот узнать, что конкретно скрывается за этой общей формулировкой, корреспонденту "РГ", не говоря уже о жителях республики, так не удалось. На наш запрос, направленный в пресс-службу правительства Республики Алтай, не ответили без объяснения причин.

И хорошо, что в отсутствие системного подхода заботу о родной земле берут на себя волонтеры - еще одна примета времени. Как рассказала организатор движения "Чистый Алтай" Инна Муклаева, идея чистить алтайские скалы от надписей, которые оставляют туристы, - это ее душевный порыв. Но порыва мало, трудная и опасная работа еще требует денег. В целом экспедиция обходится в сто тысяч рублей в день.

Инна считает, что помочь в этом благом деле мог бы, например, курортный сбор - но его в республике не ввели и не введут в ближайшем будущем. Он действует только в одной туристической зоне в соседнем регионе - в Алтайском крае. Курорт Белокуриха в благополучном 2019-м собрал с отдыхающих около 70 миллионов рублей. На эти средства Белокуриху делают более удобной для туристов: тротуары, терренкуры, скамейки. Пока не до компенсаций экологического ущерба.

Но самое главное, что ущерб, нанесенный туристами территории, определить в денежном выражении вообще нельзя. Таких методик, как сообщил Евгений Сережечкин, ему не встречалось.

Эколого-экономический ущерб от деятельности добывающих компаний рассчитать еще можно - например, после катастрофы в Норильске Росприроднадзор применил как раз расчетную методику, а не суммы, указанные в КоАП РФ. И компания-виновник заплатила рекордную сумму. С туристами же таких расчетов в России не производилось - предельную рекреационную нагрузку посчитать можно, а ущерб пока не умеем. Кто возьмется оценить в рублях гибель белок в кузбасском заповеднике "Томская писаница" - туристы недавно накормили их жвачкой? Или во сколько обошлось падение вертолета в озеро на Камчатке? Ущерб-то есть. А вот какой? И кто его должен компенсировать?..

Кто возьмется оценить в рублях гибель белок в кузбасском заповеднике "Томская писаница"? Или во сколько обошлось падение вертолета в озеро на Камчатке? Ущерб-то есть. А вот какой? И кто его должен компенсировать?..

Как сообщили в минприроде, сейчас ведется разработка законопроекта "в части установления понятия "экологический туризм". Но насколько в нем будет отражена поднятая тема, пока неизвестно.

Комментарии

Виктор Данн, председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций по внутреннему туризму:

- Туризм - эффективный инструмент развития территорий, в этом нет никаких сомнений. Я недавно беседовал с чиновниками в Горно-Алтайске. Они говорят: посмотрите, какая у нас вокруг чистота! Но если отъехать от столицы региона, то увидишь горы мусора, до которых никому нет дела. Это системный вопрос, который пока никак не решается, - и это тормозит развитие туризма. Я считаю, что государство должно быть активнее, нужно принимать меры. Для развития туризма нужен системный подход.

Юрий Воронов, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН:

- Я придерживаюсь той точки зрения, что люди, живущие на территории, должны чувствовать себя ее хозяевами - в том числе и уметь зарабатывать. И для этого у них должны быть полномочия. Население должно само всем распоряжаться. Есть участок земли - сделайте там охраняемую парковку. Есть гостиница - организуйте прачечную, заработайте на стирке белья... Не отпускайте туриста с деньгами домой! Найдите способ его заинтересовать, догадайтесь, что ему нужно... Так же и с охраной природы - оборудуйте территорию видеокамерами, пусть за любое нарушение турист платит штрафы... И так постепенно будет вырабатываться культура поведения туриста. Мои друзья на Байкале рассказывали, как китайский турист, случайно поцарапав лед, ликвидировал эту царапину, заливая ее водой из термоса... Так что воспитать туриста вполне возможно, было бы желание.