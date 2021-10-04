Кузнецова связала учреждение Дня отца с новым этапом в семейной политике

Решение учредить в России День отца гармонично вписывается в череду уже установленных праздников, связанных с семьей и детьми. Такое мнение высказала избранный депутат Госдумы нового созыва, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране День отца, его будут отмечать в третье воскресенье октября. Ближайший День отца придется на 17 октября.

Анна Кузнецова считает, что решение президента поддерживают миллионы отцов и матерей. По ее оценке, оно дополнит череду уже существующих праздников, которые связаны с семьей. А именно - Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности.

Такой шаг, считает парламентарий, "подчеркивает и новый этап в подходах семейной политики, где семья - это папа, мама, дети".

И теперь в Госдуме, выполняя поручение президента, нужно продолжить этот подход в конкретных решениях и законодательных инициативах, уверена она.

Парламентарий поздравила россиян с наступающим Днем отца.

Ранее на посту уполномоченного по правам ребенка Кузнецова неоднократно выступала за учреждение в России такого праздника. В июле Минтруда вынесло на общественное обсуждение данную идею, при этом в пресс-службе министерства уточнили, что инициатива поступила от Анны Кузнецовой.