Новости

Байден заявил об угрозе дефолта из-за действий республиканцев 19:42
Продажи Apple Watch Series 7 начнутся 15 октября 19:42
Мосгорсуд продлил Ивану Сафронову арест до января 2022 года 19:41
СПЧ предложил разработать единый стандарт безопасности учебных учреждений 19:16
Захарова: Борьба с терроризмом в Афганистане должна быть продолжена 19:13
Газ в Европе резко дешевел на новостях о заполнении "Северного потока-2" 19:06
"Горячая линия" помощи людям с дислексией появится в России 18:48
Кузнецова связала учреждение Дня отца с новым этапом в семейной политике 18:26
Франция и Испания предложили реформировать энергорынок ЕС 18:21
Новые ресурсы подключились к поиску пропавших без вести в годы войны 18:11
Видео: Улицы Махачкалы затопило после дождя 18:06
Немцы прочат Штайнмайеру второй президентский срок 18:03
СК изберет меру пресечения владелице разбившегося в Подмосковье вертолета 17:57
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 в промышленности 17:48
"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока-2" 17:43
Новак: Рост добычи в ноябре продолжит нормализацию ситуации на рынке 17:43
"Игра в кальмара" вышла в топ Netflix в 90 странах 17:34
Сенаторов призвали активнее защищать национальные интересы Беларуси 17:30
Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна 17:29
Страны ОПЕК+ не будут дополнительно увеличивать добычу нефти 17:22
На Кубе возобновились очные занятия в школах 17:22
Итальянский суд приостановил процедуру выдачи Пучдемона Испании 17:14
Умер один из создателей "Бригады", актер и оператор Юрий Райский 17:08
Медведев: Пограничная инфраструктура РФ должна быть модернизирована 16:46
Цена нефти WTI обновила максимум 2014 года 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 18:26
Рубрика: Власть

Кузнецова связала учреждение Дня отца с новым этапом в семейной политике

Текст: Татьяна Замахина

Решение учредить в России День отца гармонично вписывается в череду уже установленных праздников, связанных с семьей и детьми. Такое мнение высказала избранный депутат Госдумы нового созыва, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Кузнецова: Самые лучшие детские товары должны быть доступны родителям

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране День отца, его будут отмечать в третье воскресенье октября. Ближайший День отца придется на 17 октября.

Анна Кузнецова считает, что решение президента поддерживают миллионы отцов и матерей. По ее оценке, оно дополнит череду уже существующих праздников, которые связаны с семьей. А именно - Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности.

Такой шаг, считает парламентарий, "подчеркивает и новый этап в подходах семейной политики, где семья - это папа, мама, дети".

И теперь в Госдуме, выполняя поручение президента, нужно продолжить этот подход в конкретных решениях и законодательных инициативах, уверена она.

Парламентарий поздравила россиян с наступающим Днем отца.

Ранее на посту уполномоченного по правам ребенка Кузнецова неоднократно выступала за учреждение в России такого праздника. В июле Минтруда вынесло на общественное обсуждение данную идею, при этом в пресс-службе министерства уточнили, что инициатива поступила от Анны Кузнецовой.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В России перестали работать WhatsApp, Instagram и Facebook
Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области
Успешно выполнен второй пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь
Цена газа в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника