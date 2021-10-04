Локдауна из-за ковида в системе образования не будет

Мининстерство просвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, локдауна в системе российского образования не будет.

- Мы не предполагаем закрытия школ, такое может случиться только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация, - отметил Кравцов. - Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем.

Министр Сергей Кравцов отметил: из-за ситуации с коронавирусом закрыто менее 0,1 процента школ, и каждый регион сам принимает решение о закрытии школ, исходя из эпидемиологической ситуации.

Между тем, например, занятия в МГУ им. Ломоносова сейчас из-за ковида проходят в смешанном формате, рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Он напомнил: вуз может перейти на удаленку, только если будет такое предписание от Главного санитарного врача.

- Пока такого предписания нет, идет смешанный формат: большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы занимаются очно, - сообщил Садовничий. - Дальше будем смотреть за развитием ситуации.

Ранее в минробрнауки рассказали, что переводить всех студентов на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавирусной инфекции пока не планируется.

- Все сугубо индивидуально, применительно к каждому региону, - отметил глава минобрнауки Валерий Фальков.

Кстати

Минпросвещения рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Рекомендации главам регионов уже направлены.

"Я подписал письмо на имя руководителей регионов, в котором мы дали настойчивые рекомендации, что нужно систематизировать контрольные работы", - пояснил Сергей Кравцов. - Также министерство однозначно высказало позицию: если ведется бумажный журнал, то не ведется электронный, и наоборот: если учитель заполняет все в электронном виде, то не надо заполнять бумажный".