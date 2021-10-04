МИД РФ: США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане

"Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия​​​. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы", - отметил Кабулов. По его мнению, у западных стран есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, "взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению".

Отдельно стоит вопрос о признании американскими военным ошибочным нанесения последнего авиаудара (29 августа), в результате которого погибли мирные жители. По словам Кабулова, это было бы шагом в правильном направлении.

Как отметил дипломат, в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о своих действиях в Афганистане. "За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка", - напомнил Кабулов.

Что касается вопроса о снятии санкций с движения "Талибан" (запрещено в РФ), то проведение заседания, посвященного этой теме, в Москве считают преждевременным. Российская сторона ждет, что сначала талибы воплотят в жизнь свои обещания по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической.