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04.10.2021 09:45
Рубрика: Власть

МИД РФ: США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане

Текст: Юрий Когалов
США и их союзники несут ответственность за все, что происходило в Афганистане в последние 20 лет, и сгладить последствия своего присутствия в этой стране они могут, взяв на себя основную долю расходов на гуманитарную помощь. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия​​​. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы", - отметил Кабулов. По его мнению, у западных стран есть хороший шанс сгладить последствия своего присутствия в Афганистане, "взяв на себя основную долю расходов по гуманитарному содействию стране и ее постконфликтному восстановлению".

Фото: REUTERS
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Отдельно стоит вопрос о признании американскими военным ошибочным нанесения последнего авиаудара (29 августа), в результате которого погибли мирные жители. По словам Кабулова, это было бы шагом в правильном направлении.

Как отметил дипломат, в обозримом будущем может быть созвано заседание Совбеза ООН, где западная коалиция во главе с США должна будет отчитаться о своих действиях в Афганистане. "За все время ее пребывания там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии "Решительная поддержка", - напомнил Кабулов.

Что касается вопроса о снятии санкций с движения "Талибан" (запрещено в РФ), то проведение заседания, посвященного этой теме, в Москве считают преждевременным. Российская сторона ждет, что сначала талибы воплотят в жизнь свои обещания по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической.

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