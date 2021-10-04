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04.10.2021 18:14
Рубрика: Экономика

Минприроды подготовило проект об информационной системе учета ТКО

Текст: Алексей Дуэль
С помощью федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) можно отследить, где и сколько мусора образуется в стране. Проект постановления правительства, определяющего правила работы с этой системой, Минприроды разместило на портале опубликования проектов нормативных актов.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

ФГИС УТКО объединит электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая позволит учесть мощности мусороперерабатывающих и утилизирующих заводов, а также базы данных, вычислительные модули, картографические ресурсы о системе организации и обращения с твердыми коммунальными отходами, рассказали в Минприроды. Все это вместе позволит сократить расходы на транспортировку и переработку бытового мусора.

Фото: iStock
Названы регионы, в которых больше всего отходов попадает на сортировку

Также в инфосистему включат данные об источниках образования отходов, местах их накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Здесь же будут собраны реестры лицензий на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, нормативов накопления ТКО, транспортных средств, используемых для их транспортировки.

"То есть на одной площадке можно будет отследить заключенные договоры в отрасли, тарифы во всех регионах страны, объемы сбора, в том числе раздельного, и утилизации отходов, - подчеркнули в Минприроды. - С учетом всех имеющихся данных будет создана электронная схема потоков твердых коммунальных отходов, ее реализуют вместе с "ЭРА-ГЛОНАСС".

Госинфосистема учета отходов будет взаимодействовать с другими государственными информационными сервисами. Она будет содержать как открытые данные, так и составляющие коммерческую тайну. Получить доступ к первой части сведений смогут все желающие, ко второй - только органы власти, операторы по обращению с ТКО и допущенные организации.

Подготовленное постановление правительства предусматривает, что создавать и управлять ФГИС УТКО будет ППК "Российский экологический оператор". С помощью этой системы она сможет управлять ресурсами комплексной системы обращения с ТКО, получать всю информацию о государственном регулировании в этой области и делиться с обществом данным о положении дел в отрасли.

Экономика ЖКХ Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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