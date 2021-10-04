Минприроды подготовило проект об информационной системе учета ТКО

ФГИС УТКО объединит электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая позволит учесть мощности мусороперерабатывающих и утилизирующих заводов, а также базы данных, вычислительные модули, картографические ресурсы о системе организации и обращения с твердыми коммунальными отходами, рассказали в Минприроды. Все это вместе позволит сократить расходы на транспортировку и переработку бытового мусора.

Также в инфосистему включат данные об источниках образования отходов, местах их накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Здесь же будут собраны реестры лицензий на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, нормативов накопления ТКО, транспортных средств, используемых для их транспортировки.

"То есть на одной площадке можно будет отследить заключенные договоры в отрасли, тарифы во всех регионах страны, объемы сбора, в том числе раздельного, и утилизации отходов, - подчеркнули в Минприроды. - С учетом всех имеющихся данных будет создана электронная схема потоков твердых коммунальных отходов, ее реализуют вместе с "ЭРА-ГЛОНАСС".

Госинфосистема учета отходов будет взаимодействовать с другими государственными информационными сервисами. Она будет содержать как открытые данные, так и составляющие коммерческую тайну. Получить доступ к первой части сведений смогут все желающие, ко второй - только органы власти, операторы по обращению с ТКО и допущенные организации.

Подготовленное постановление правительства предусматривает, что создавать и управлять ФГИС УТКО будет ППК "Российский экологический оператор". С помощью этой системы она сможет управлять ресурсами комплексной системы обращения с ТКО, получать всю информацию о государственном регулировании в этой области и делиться с обществом данным о положении дел в отрасли.