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Рубрика: Власть

Миркин: Столыпинских реформ не повторить никак, для этого в России нет людей

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Где взять людей для новых городов-миллионников за Уралом? У нас - "отрицательная" демография. Сегодня в России живут чуть больше 146 млн чел. По "низкому" варианту прогноза Росстата, в 2035 г. в России будут жить 134,4 млн чел., по среднему - 143 млн чел., по "высокому" - 150,1 млн чел.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Почему так? Во всех вариантах прогноза Росстата каждый год из этих 15 будущих лет у нас ожидается естественная убыль населения. Каждый год число родившихся будет - так ожидается - намного меньше числа ушедших. В "низком", самом неприятном варианте прогноза эта убыль людей по всей России за 15 лет составит 12,7 млн чел., в "среднем" - 7,5 млн чел., в "высоком", наилучшем, - 2,3 млн чел. В наилучшем! Только мигранты будут восполнять эту убыль. Миграционный прирост населения России по "низкому" прогнозу за 15 лет составит 0,6 млн чел., по среднему - 3,9 млн чел., по самому лучшему - 5,5 млн чел. Это - реально. За последние 15 лет, в 2006-2020 годах, в Россию перебрались, как мигранты, 3,4 млн чел., большей частью в города.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Пока все идет по худшему варианту. Когда-то, в 2019 г., Росстат считал (самый низкий, неприятный прогноз), что естественная убыль населения в 2020 г. составит 0,5 млн чел., в Россию мигрируют 0,2 млн чел. Год пандемии - 2020-й - оказался на порядок тяжелее. Естественная убыль оказалась гораздо большей - 0,7 млн чел., число мигрантов в Россию резко уменьшилось - до 0,1 млн чел. На начало 2021 г. население в России оказалось меньшим, чем предполагалось самым худшим прогнозом Росстата.

Это картина по всей стране. Но может быть, за Уралом число наших людей прирастает? И для новых городов не нужны никакие программы переселения, никакие столыпинские реформы, никакие гектары для раздачи и стимулы? Все само пойдет? И для городов-миллионников уже есть естественная почва? Ответ: нет, к сожалению. В 1991 г. население Сибири и Дальнего Востока составляло 29,2 млн чел. В начале 2021 г., через 30 лет, - 25,1 млн чел., уменьшилось на 14%. Главный тренд - сжатие, сокращение, уход людей за Урал, а для кого-то - и за границу.

А что в прогнозе Росстата до 2036 года? Каким он видит в будущем население в Сибири и на Урале? Вдруг взрыв рождаемости и крепкое сибирское здоровье? Ответ - нет. По среднему варианту прогноза Росстата численность живущих в Сибири и на Дальнем Востоке сократится к 2036 г. с 25,1 млн чел. до 23,8 млн чел., как раз на город-миллионник.

Столыпинских реформ не повторить никак, для этого в России нет людей

Где же брать людей для новых городов? На Урале? Там и своих мало. В Уральском федеральном округе население уменьшилось с 12,7 млн чел. в 1991 г. до 12,3 млн чел. к началу 2021 г. К 2036 г. по среднему варианту прогноза Росстата останется примерно таким же. Самим люди нужны! Что ж, остается главный "резервуар" людей - Россия к западу от Урала. Когда-то он казался неисчерпаемым. В 1910-х, до Первой мировой войны, прирост населения в Европейской России составлял примерно 1,6% ежегодно. Земля была переполнена молодыми сильными людьми, и многие из них смотрели с надеждой на восток.

Нет, не выходит. И там тоже сокращение населения. Только Москва, Московская область и Петербург как магниты притягивают к себе новых людей из регионов. В Москве в 1991 г. жили 9 млн чел., к началу 2021 г. - 12,7 млн чел., в Московской области - 6,7 и 7,7 млн чел. соответственно. В Петербурге - 5 млн чел. в 1991 г. и 5,2 млн к началу 2021 г. Эти три крупнейших центра выросли за 30 лет на 4,9 млн чел. И отпускать их не собираются, только строятся, окружают себя человейниками, нагнетая все новую человеческую массу. Какой прогноз Росстата до 2036 года? Рост населения в этих центрах еще на 1-1,5 млн чел.

А как же остальные регионы? В Центральном федеральном округе (за вычетом Москвы и Московской области) с 1991 по 2020 годы население сократилось на 3,6 млн чел., в Северо-Западном (без Петербурга) - на 2,6 млн чел., в Приволжском - на 2,7 млн чел.

В Европейской России больше нет избытка населения, мы - не в начале XX века. Наоборот, там острейший дефицит населения, которое все больше концентрируется в Москве, Петербурге и вокруг них, съезжаясь из всех регионов России. Да еще сосредотачивается в нескольких городах побогаче, где можно хорошо кормиться (Краснодар, Сочи, Воронеж и др.). Растет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (плюс 5 млн чел. за 30 лет). Именно эти регионы вместе с Калининградской областью - центр притяжения для тех, кто жизнь провел "на северах" и кто хотел бы в поздние свои годы жить в тепле. Именно туда стремятся люди из-за Урала, не наоборот. Они же - центр притяжения для мигрантов.

Все демографические прогнозы для Европейской России, кроме столиц и южных ее краев, - отрицательные. Население стареет

Так где же взять молодых людей для новых городов-миллионников? Все демографические прогнозы для европейской России, кроме столиц и южных ее краев, отрицательные. Население стареет. Столыпинских реформ не повторить никак, для этого в России нет людей. Не сгонять же их на новые места по разнарядке, как в советские времена? Не отправлять же "по комсомолу"? Не строить же и не заселять заключенными? И ведь есть еще один великий, пусть капиллярный, проект - восстановить по капле, мало-помалу, удобную среду обитания в тысячах российских поселений.

Миркин: Любая экономическая интеграция должна быть выгодна обеим сторонам

В России 42,5% уличной водопроводной сети, 46,8% уличной канализационной сети нуждаются в замене (Росстат, 2020). 47,2% автомобильных дорог общего пользования не отвечают нормативным требованиям (Росстат, 2018). Модернизация инфраструктуры по всей стране - это огромные вложения средств и резкое ускорение экономики. Жить удобней - дорожка к большим семьям, к повышению рождаемости. Проект века! Как бы нам вовлечься именно в него, поражая всех размерами.

Власть Позиция Колонка Якова Миркина

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