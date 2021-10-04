Мировые авиаперевозчики подсчитали свои убытки из-за COVID-19

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подсчитала убытки крупнейших авиакомпаний, понесенные ими вследствие пандемии. Согласно данным ассоциации, финансовые потери мировых авиаперевозчиков с 2020 по 2022 год могут превысить 200 млрд долларов.

Так, в 2020 году чистые убытки составили 137,7 млрд долларов. На 2021 год прогноз более "утешительный" - около 52 млрд долларов. А на следующий год IATA рассчитывает, что потери составят "всего" 11,6 млрд долларов.

При этом глава ассоциации Вилли Уолш уверен, что самый глубокий кризис отрасль уже пережила.

"Масштабы кризиса COVID-19 для авиакомпаний огромны. Чтобы выжить, авиакомпании резко сократили расходы и адаптировали свой бизнес к любым доступным возможностям. Мы уже прошли самую глубокую точку кризиса. Хотя серьезные проблемы остаются, виден путь к выздоровлению. Авиация в очередной раз демонстрирует свою устойчивость", - отметил генеральный директор IATA.

Также в ассоциации уверены, что в 2022 году внутренние и грузовые авиаперевозки приблизятся к докризисному уровню.