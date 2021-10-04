Мишустин: Динамика распространения коронавируса вызывает беспокойство

Наблюдаемая в последние дни в России динамика коронавируса вызывает серьезное беспокойство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах - в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", - заметил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

На федеральном уровне, заверил он, правительство продолжит принимать меры, чтобы система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь.

Во всех без исключения регионах, по словам Мишустина, созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, сформирован резерв препаратов. "Однако уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции", - констатировал премьер. Положение дел осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, добавил глава правительства.