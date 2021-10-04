Власть
04.10.2021 04:52
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)

Мишустин направил дополнительные силы на интеграцию с Беларусью

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил своего помощника Игоря Артемьева активно подключиться к работе по реализации союзных программ России и Беларуси. "Тут важно взаимодействие российских министерств и ведомств по вопросам интеграционных процессов и реализации союзных программ. Сейчас для этого есть все предпосылки", - подчеркнул глава правительства.
Главным в интеграции Михаил Мишустин считает создание комфортных условий для жизни. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС Главным в интеграции Михаил Мишустин считает создание комфортных условий для жизни. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Главным в интеграции Михаил Мишустин считает создание комфортных условий для жизни.
Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

В сентябре Совет Министров Союзного государства одобрил 28 союзных программ. "Эти договоренности охватывают все основные направления взаимодействия: макроэкономическая политика, промышленно-аграрная политика и целый ряд других отраслей, в которых мы вместе с нашими партнерами активно работаем, - напомнил Мишустин. - И что очень важно - это и общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграция систем прослеживаемости, маркировки". По словам премьера, Артемьеву, много лет руководившему Федеральной антимонопольной службой, очень хорошо знакомы эти направления.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустин положительно оценил исполнение бюджета в первом полугодии

Углубление интеграции станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства в Союзе, напомнил глава правительства слова президента России. Успешная реализация союзных программ обеспечит новые условия в налоговой и таможенной сферах и будет способствовать расширению наших кооперационных связей, что приведет к повышению конкурентоспособности российских и белорусских товаров, уверен Мишустин. "И конечно, должны появиться предпосылки для роста экспорта из России и Белоруссии. А главное - это создание комфортных условий для жизни граждан Союзного государства, и россиян, и белорусов", - добавил он.

Углубление интеграции станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства в Союзе

Для успешной реализации намеченных планов сейчас необходимо провести переговоры с белорусской стороной. В правительстве соседнего государства, передал Михаил Мишустин слова своего коллеги Романа Головченко, готовы встречаться для обсуждения имплементации всех союзных программ и взаимной повестки дня. "Сделать предстоит немало. Хорошо, что сегодня пакет документов по российско-белорусской интеграции уже направлен на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства. Наши президенты в ближайшее время будут его утверждать", - сказал глава российского кабмина.

Между тем

Граждане с инвалидностью смогут подавать документы на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг. Новые правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Порядок будет действовать и для ветеранов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах. Отсканированные документы нужно прикрепить к электронному заявлению, и в таком виде они отправляются в органы соцзащиты, а после рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги. Таким образом можно будет получать слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При компенсации средства автоматически поступят на указанный в заявлении счет.

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