Мишустин направил дополнительные силы на интеграцию с Беларусью

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил своего помощника Игоря Артемьева активно подключиться к работе по реализации союзных программ России и Беларуси. "Тут важно взаимодействие российских министерств и ведомств по вопросам интеграционных процессов и реализации союзных программ. Сейчас для этого есть все предпосылки", - подчеркнул глава правительства.

В сентябре Совет Министров Союзного государства одобрил 28 союзных программ. "Эти договоренности охватывают все основные направления взаимодействия: макроэкономическая политика, промышленно-аграрная политика и целый ряд других отраслей, в которых мы вместе с нашими партнерами активно работаем, - напомнил Мишустин. - И что очень важно - это и общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграция систем прослеживаемости, маркировки". По словам премьера, Артемьеву, много лет руководившему Федеральной антимонопольной службой, очень хорошо знакомы эти направления.

Углубление интеграции станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства в Союзе, напомнил глава правительства слова президента России. Успешная реализация союзных программ обеспечит новые условия в налоговой и таможенной сферах и будет способствовать расширению наших кооперационных связей, что приведет к повышению конкурентоспособности российских и белорусских товаров, уверен Мишустин. "И конечно, должны появиться предпосылки для роста экспорта из России и Белоруссии. А главное - это создание комфортных условий для жизни граждан Союзного государства, и россиян, и белорусов", - добавил он.

Углубление интеграции станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства в Союзе

Для успешной реализации намеченных планов сейчас необходимо провести переговоры с белорусской стороной. В правительстве соседнего государства, передал Михаил Мишустин слова своего коллеги Романа Головченко, готовы встречаться для обсуждения имплементации всех союзных программ и взаимной повестки дня. "Сделать предстоит немало. Хорошо, что сегодня пакет документов по российско-белорусской интеграции уже направлен на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства. Наши президенты в ближайшее время будут его утверждать", - сказал глава российского кабмина.

Между тем

Граждане с инвалидностью смогут подавать документы на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг. Новые правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Порядок будет действовать и для ветеранов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах. Отсканированные документы нужно прикрепить к электронному заявлению, и в таком виде они отправляются в органы соцзащиты, а после рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги. Таким образом можно будет получать слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При компенсации средства автоматически поступят на указанный в заявлении счет.